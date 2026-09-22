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Ministrul iranian de Externe a cerut protecție din partea SUA în timpul vizitei la New York

Ministrul iranian de Externe a cerut protecție din partea SUA în timpul vizitei la New York Galerie Foto 1
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Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a solicitat și va primi protecție din partea Serviciului de Securitate Diplomatică al Departamentului de Stat al SUA în timpul vizitei sale la New York, unde conduce delegația diplomatică a Iranului la Adunarea Generală a ONU, potrivit Axios.

Ministrul iranian de Externe s-a adresat Departamentului de Stat al SUA printr-o scrisoare

O scrisoare a Departamentului de Stat, datată 18 septembrie și adresată Misiunii Permanente a Iranului la ONU, confirmă primirea unei note diplomatice prin care era solicitat sprijin pentru protecția lui Araghchi.

După o analiză amănunțită a amenințărilor, Serviciul de Securitate Diplomatică a decis să asigure o echipă de protecție pentru ministrul iranian.

Araghchi a ajuns la New York pe 21 septembrie pentru a conduce delegația Iranului în cadrul săptămânii la nivel înalt a Adunării Generale. Președintele iranian Masoud Pezeshkian este, de asemenea, așteptat să participe.

Adunarea Generală a ONU are loc la New York

Cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a ONU se desfășoară la sediul Națiunilor Unite din New York și reunește reunește șefi de stat și de guvern, precum și miniștri și reprezentanți ai statelor membre.

Statele Unite, în calitate de țară gazdă a sediului ONU, au obligația, în baza Acordului privind sediul Organizației Națiunilor Unite, de a facilita participarea reprezentanților statelor membre la activitățile organizației.

Serviciul de Securitate Diplomatică asigură în mod obișnuit protecție demnitarilor străini aflați în vizită în SUA, în timp ce șefii de stat beneficiază, de regulă, de protecția Secret Service.

Oficialii iranieni care participă la sesiunea din acest an se confruntă, în același timp, cu restricții privind deplasarea și alte limitări, în conformitate cu politica SUA.

Araghchi a declarat că obiectivul principal al Iranului la Adunarea Generală este apărarea drepturilor și intereselor poporului iranian pe scena internațională.

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