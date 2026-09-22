Mirabela Grădinaru, invitată de prima doamnă a Turciei la discuții despre protecția copilului în mediul digital

Prima doamnă a Turciei, Emine Erdoğan, și partenera de viață a președintelui României, Mirabela Grădinaru, au participat în cadrul Adunării Generale a ONU, la o nouă etapă a dialogului internațional privind protecția copiilor în mediul digital, început la Ankara. Evenimentul, organizat sub patronajul primei doamne a Republicii Turcia, împreună cu UNICEF și Biroul reprezentantului Special al Secretarului General al ONU pentru violența împotriva copiilor, a fost un prilej de a vorbi despre cum putem construi, împreună, un mediu digital mai sigur pentru copii, se arată într-o postare pe Facebook.

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„Copiii noștri cresc într-o lume în care granița dintre real și digital devine tot mai puțin vizibilă. Învață, se joacă, comunică si descoperă lumea online, iar odată cu aceste oportunități apar și noi responsabilități pentru noi, adulții”, se precizează în postare.

Mirabela Grădinaru a spus că e nevoie de reguli care să le ofere copiilor protecție reală, indiferent de țara în care se află sau de platformele pe care le folosesc. A vorbit, de asemenea, despre responsabilitatea pe care o avem cu toții, state, companii de tehnologie, școli si familii, de a pune siguranța și binele copiilor în centrul acestui efort.

„La Ankara am vorbit despre un principiu simplu: copiii merită, în mediul digital, același nivel de grijă și protecție pe care încercăm să le asigurăm în lumea fizică.

La New York, ducem această discuție mai departe, către responsabilitate comună și către standarde de protecție care să nu se oprească la granițele unei țări. Copiii noștri trăiesc deja într-o lume digitală fără granițe. Iar protecția lor trebuie să poată trece aceste granițe împreună cu ei”, a afirmat Mirabela Grădinaru.