Ciobanii din Vaslui, care au fost la protestele de la București, s-au trezit cu mascații la ușă. Anchetatorii îi acuză că au bătut jandarmii

Anchetatorii din dosarul penal deschis pentru „instigare” și „acte de violență”, i-au filmat pe ciobanii din Vaslui, care au fost la protestele de la București și astăzi le-au trimis mascații la ușă. Descinderile s-au făcut în București și în 15 județe din toată țara, între care și Vaslui. Ciobanii din zona Huși, care au reprezentat județul la protestele din Piața Victoriei, au fost vehemenți în cerințele lor, dar fără a fi parte a incidentelor cu jandarmii sau cu jurnaliștii, cel puțin așa reiese din imaginile de la fața locului, relatează vremeanouă.ro. Vasluienii și-au strigat nemulțumirile iar unul dintre ei a recitat chiar și o poezie de Vasile Alecsandri.

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Din cei 30 de protestatari, aduși de mascați în Capitală, pentru audieri la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, se află și un vasluian. În județ, în cursul acestei dimineți, s-au făcut două percheziții domiciliare, la persoane care au participat la protestul ciobanilor din Piața Victoria. Unul dintre ei a fost „săltat” de mascați și dus la audieri, la București. Deocamdată, numele acestuia nu este confirmat oficial, însă, spun proprietarii de animale din zona Huși, acesta nu este din rândul ciobanilor de pe valea Prutului, din grupul celor care au ajuns la București pe cont propriu, cu autocarul Chișinău-București.

Emil Râpanu, cioban din Stănilești, susține că astăzi a fost informat de la Primăria comunei că au venit polițiștii să se intereseze de cei care au fost la proteste la București, dacă sunt cu adevărat crescători de oi.

„Noi am fost șase ciobani în grupul nostru. De la Primărie, polițiștii au aflat că suntem ciobani adevărați, avem oi, și atunci nu au mai venit să ne controleze. La mine nu a venit niciun mascat. Eu am treabă, muncesc. Fac must. Așa e la noi, se muncește zi de zi și nu e ușor. Noi nu ne-am dus la București să facem scandal sau să ne luăm la bătaie cu jandarmii. Noi ne-am dus pentru durerile noastre, ale fermierilor”, a declarat pentru Vremea Nouă, Emil Râpanu, ciobanul de la Stănilești.

„Ce pot să vă spun este că după protest, chiar a doua zi, am fost contactat de șeful de post de la noi din comună și am fost întrebat despre ceea ce a fost la București”, a mai spus ciobanul.

Comunicatul transmis de IPJ Vaslui

„Astăzi, 22 septembrie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Grupuri Infracționale Violente și Serviciul de Investigații Criminale Central, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 29 de mandate de percheziție domiciliară și 30 de mandate de aducere, în municipiul București și în județele Arad, Bacău, Bistrița-Năsăud, Brăila, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Gorj, Ialomița, Prahova, Sălaj, Timiș și Vaslui. Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de instigare publică, ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și lovirea sau alte violențe, față de 40 de persoane, dintre care, față de 10 inculpați, au fost dispuse anterior măsuri preventive. Cercetările vizează incidentele produse în contextul protestului desfășurat la data de 15 septembrie 2026, în Piața Victoriei din municipiul București. În fapt, la data de 15 septembrie 2026, în contextul protestului desfășurat în Piața Victoriei, o parte dintre participanți ar fi exercitat acte de violență și ar fi proferat amenințări la adresa jandarmilor aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Astfel, mai multe obiecte, respectiv borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice, ar fi fost aruncate de către participanții violenți în direcția efectivelor de jandarmi. De asemenea, unii dintre manifestanți ar fi adoptat un comportament fizic agresiv, lovind cu pumnii, picioarele și cu obiecte din lemn, respectiv bâte, mai mulți jandarmi”, au precizat reprezentanții IPJ Vaslui.

Oierii, bănuiți de acte de violență la protestele din Capitală

Ciobanii la care s-au făcut descinderi sunt bănuiți că au distrus autospeciala jandarmeriei, au lovit jandarmi, dar și angajații unei televiziuni

„De asemenea, unii dintre autori ar fi exercitat acte de violență fizică asupra a două persoane angajate ale unui trust media, aflate la fața locului în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Totodată, în timpul manifestației, mai mulți protestatari ar fi provocat distrugeri unei autospeciale, precum și altor bunuri aparținând Jandarmeriei. Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente și Serviciului de Investigații Criminale Central, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și a participației fiecărei persoane în cauză. Facem precizarea că efectuarea percheziției domiciliare este un procedeu în cadrul procesului penal, reglementat de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluționării cauzei și care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, s-a precizat în comunicatul transmis în această dimineață de IPJ Vaslui.