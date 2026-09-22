Sistemul electroenergetic al Republicii Moldova se va confrunta marți cu un deficit de energie electrică în regim comercial, timp de patru ore. Potrivit autorităților din țara vecină, problema este cauzată de faptul că energia disponibilă prin interconexiunile cu Ucraina și România nu este suficientă pentru a acoperi integral necesarul comercial în anumite intervale.

Energocom, furnizorul central de energie electrică, anunță că cele mai mari volume neacoperite sunt prognozate în această seară. Astfel, deficitul va fi de:

4 MWh, între 17:00 și 18:00;

59 MWh, între 18:00 și 19:00;

111 MWh, între 19:00 și 20:00;

55 MWh, între 20:00 și 21:00.

„În total, pentru intervalul 17:00–21:00, deficitul prognozat este de 229 MWh”, subliniază furnizorul central de energie electrică.

Reprezentanții Energocom precizează că pentru celelalte ore ale zilei a fost rezervată capacitatea necesară pentru acoperirea consumului de energie electrică.

Stare de urgență în sectoarele energetic și hidrologic pentru 60 de zile

Guvernul Republicii Moldova a propus marți Parlamentului declararea stării de urgență la nivel național în sectoarele energetic și hidrologic, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie.

Potrivit Guvernului, aproximativ 59% din necesarul de energie electrică al Republicii Moldova va trebui acoperit din import în această iarnă. În orele de vârf, necesarul este estimat la 400-450 MW, în condițiile în care aproximativ 360 MW reprezintă capacitate garantată.

În ceea ce privește gazele naturale, peste 90% din necesarul pentru sezonul rece este deja contractat. Executivul subliniază că în prezent nu există riscul unei insuficiențe a volumelor, însă prețurile de pe piețele internaționale generează riscuri financiare și necesită resurse suplimentare pentru achiziții și completarea stocurilor obligatorii.

Situația carburanților s-a îmbunătățit în ultimele săptămâni. Stocurile au crescut de la aproximativ 3,5 zile de consum la începutul lunii august la circa 10 zile în prezent, iar numărul stațiilor care raportează lipsuri a scăzut de la 109 la mai puțin de șapte.

Cu toate acestea, autoritățile avertizează că riscurile se mențin, pe fondul perturbărilor de pe piețele regionale și internaționale.

În sectorul hidrologic, Executivul invocă deficitul sever de apă de pe râurile Nistru și Prut, care poate afecta capacitatea de captare și alimentarea populației cu apă potabilă.

Autoritățile transmit că sectoarele energetic și hidrologic sunt interconectate: infrastructura de apă depinde de alimentarea cu energie electrică, în timp ce seceta afectează producția de energie hidro.

Instituirea stării de urgență ar permite adoptarea unor măsuri pentru menținerea stocurilor și a importurilor, protejarea consumatorilor și a infrastructurii critice și prevenirea penuriilor și întreruperilor. Măsurile urmăresc asigurarea continuității furnizării energiei, căldurii, apei și carburanților.