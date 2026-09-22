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Parisul devine o fortăreață pentru vizita Papei Leon: 14.000 de polițiști, 2.500 de pompieri, drone și lunetiști vor fi mobilizați în caitala Franței. De ce nu va participa Macron la niciuna dintre slujbe

Melania Agiu
Parisul devine o fortăreață pentru vizita Papei Leon: 14.000 de polițiști, 2.500 de pompieri, drone și lunetiști vor fi mobilizați în caitala Franței. De ce nu va participa Macron la niciuna dintre slujbe
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Emmanuel Macron nu va participa la niciuna dintre slujbele ținute de Papa Leon în timpul vizitei sale de patru zile în Franța, a anunțat, marți, Palatul Élysée într-un comunicat. Potrivit France 24, președintele francez îl va întâmpina, însă, personal pe șeful Bisericii Catolice la aeroportul Orly din Paris vineri dimineață, înaintea unei întrevederi la Palatul Elysée.

Cortegiul papal va fi escortat de forțele de ordine pe o autostradă închisă traficului cu această ocazie. Se așteaptă un aflux uriaș de public în capitală: 600.000 de persoane, de la Place de la Concorde, unde Léon XIV va oficia sâmbătă o slujbă în aer liber, până la Champs-Elysées, Place de l’Etoile și pe bulevardul Grande Armée.

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În sala de recepții a palatului prezidențial, cei doi lideri vor ține discursuri în fața autorităților politice, a corpului diplomatic și a societății civile.

Ulterior, aceștia se vor întâlni, luni, la Metz, unde liderul pro-european și, ulterior, Papa vor ține discursuri despre Europa, în cadrul unui eveniment la care au fost invitați șefii de stat și de guvern din celelalte 26 de țări ale Uniunii Europene.

După îndelungi ezitări, Emmanuel Macron nu va participa la niciuna dintre liturghiile papale din cadrul acestei vizite, a anunțat Palatul Elysee. Cu toate acestea, șeful statului va fi „reprezentat de prim-ministrul” Sébastien Lecornu, precum și „de soția sa”, Brigitte Macron, sâmbătă, în Piața Concorde din Paris, a precizat Președinția. În 2023, președintele Franței a asistat la liturghia oficiată de Papa Francisc la stadionul Vélodrome din Marsilia, fapt care a stârnit câteva critici în numele laicității republicane.

15 December 2024, French President Emmanuel Macron greets Pope Francis, Foto: Mediafax

În Franța, laicitatea republicană impune ca reprezentanții oficiali ai statului (în special președintele) să rămână neutri în spațiul public și să nu participe la ritualuri religioase în calitate oficială.

1 milion de persoane pe parcursul celor 4 zile

Pe parcursul celor patru zile ale vizitei Papei Leon al XIV-lea în Franța va fi pus în aplicare un dispozitiv de securitate fără precedent, cu o atenție deosebită acordată programului de la Paris, vineri și sâmbătă, care ar urma să atragă un milion de persoane.

În total, 14.000 de polițiști, jandarmi și militari din cadrul operațiunii „Sentinelle”, precum și 2.500 de pompieri vor fi mobilizați vineri, în prima zi a vizitei papale la Paris. A doua zi vor fi 12.000, iar numărul pompierilor va rămâne același ca vineri.

O mie de membri ai forțelor de ordine vor fi mobilizați la Lourdes, unde este așteptat sâmbătă Léon XIV, care își va încheia luni, la Metz, călătoria prin Franța.

Navigația pe Sena va fi interzisă pe durata traseului de la Notre-Dame.

În plus, vor fi mobilizate drone și un sistem anti-drone coordonat de forțele aeriene, iar lunetiști vor fi poziționați pe toate punctele înalte de-a lungul diferitelor trasee din Paris.

Până în acest moment, însă, nu a fost identificată nicio amenințare specifică legată de acest eveniment, a asigurat prefectul poliției Parisului, Patrice Faure.

Un papă nu a mai venit la Paris din 2008

Această vizită va fi urmărită cu atenție de comunitatea catolică din întreaga lume deoarece ultima vizită a unui Suveran Pontif la Paris a avut loc în urmă cu 18 ani, în anul 2008, când Papa Benedict al XVI-lea a efectuat o călătorie apostolică în capitala Franței și la Lourdes.

În mod notabil, succesorul său, Papa Francisc, a vizitat Franța de trei ori în timpul pontificatului său (la Strasbourg, Marsilia și în Corsica), însă nu a inclus niciodată Parisul în itinerariile sale oficiale.

Papa Leon al XIV-lea este așteptat vineri, 25 septembrie 2026, la Paris, punând capăt unei perioade de aproape două decenii fără o vizită papală în capitala franceză.

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