Într-o călătorie recentă în Deșertul de Vest al Egiptului, Zidan, un ghid turistic beduin experimentat, născut și crescut în zonă, a găsit un artefact neobișnuit aflat printre cutii metalice, pe o creastă stâncoasă: o sticlă de sticlă care conținea o posibilă legătură veche de 50 de ani cu Malta.

Într-un e-mail trimis publicației Times of Malta, vărul și partenerul său de afaceri, Ayman, a oferit fotografii ale biletului scris de mână, pe care se poate citi „Mai 1977; Tom Moran; Party 6305; ‘Avich’ Bay Street; Malta”, împreună cu o solicitare de a găsi orice informație despre Tom, relatează Times of Malta.

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Deși biletul conținea numele unei case și o stradă, nu menționează localitatea. O copie a ediției din 22 ianuarie 1981 a Monitorului Oficial al guvernului enumeră o persoană cu numele de familie Moran care locuia la „Avich”, Bay Street, Marsascala. O solicitare de informații într-unul dintre grupurile de locuitori ai orașului de pe Facebook a dus la Carmen Russiter, care s-a dovedit a fi sora lui Moran.

„Am crezut că era o farsă când mi-ai trimis mesajul, dar am recunoscut imediat scrisul de mână al fratelui meu”, a spus Rossiter pentru Times of Malta.

Din păcate, Moran a murit în 1998, la vârsta de 54 de ani. A fost unul dintre cei șapte copii ai unui cuplu care s-a mutat la Birkirkara din Cospicua ca refugiați în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. A cumpărat casa din Marsascala la sfârșitul anilor 1960, înainte de a o vinde și de a se muta la Żabbar.

Deși era căsătorit, nu a avut copii: „Era un om serios, precis în munca sa, dar era și glumeț”, a spus Russiter.

De ce a fost o descoperire remarcabilă pentru ghidul turistic

Pentru Ayman, descoperirea a fost remarcabilă nu doar datorită legăturii cu Malta, ci și datorită locului în care mesajul ajunsese.

„Suleiman a fost cel care a observat pentru prima dată locul în timpul uneia dintre deplasările sale adânc în deșert”, a spus el.

Suleiman observase mai multe obiecte metalice neobișnuite pe un deal stâncos și s-a oprit să investigheze. Printre acestea se afla sticla, umplută parțial cu nisip, alături de un rezervor vechi de apă din oțel nituit și frunze de palmier deteriorate de vreme.

„Aproape cinci decenii mai târziu, deșertul i-a păstrat mesajul neatins”, a spus Ayman.

El și vărul său sunt beduini din tribul Rashaida și și-au petrecut o mare parte din viață călătorind prin Deșertul de Vest.

Cei doi se află acum în primele etape ale înființării unei afaceri de expediții în deșert prin intermediul căreia speră să refacă vechile rute și trasee ale caravanelor de cămile, folosite odinioară pentru traversarea deșertului înainte ca drumurile asfaltate să ajungă în zonă.

„Ne plimbam adânc în acea sălbăticie tocmai pentru a cerceta, redescoperi și cartografia aceste trasee istorice uitate”, a spus Ayman.

El a spus că în timpul acestei activități Suleiman a descoperit locul. Verii au mai găsit și alte vestigii în timpul călătoriilor lor, inclusiv o canistră veche de combustibil datând din anii 1940, dar biletul maltez era diferit: de această dată, exista un nume de urmărit.