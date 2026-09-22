Biroul președintelui Senatului este „un spațiu public cu un regim aparte”, „adecvat” pentru eventuale întâlniri, în Parlament, ale prim-ministrului, a spus, marți, Mircea Abrudean, la Comisia de constituționalitate a forului legislativ, care anchetează întâlnirea dintre premierul demis Ilie Bolojan și președintele Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, din 14 august de la Parlament.

Abrudean, audiat în Parlament în scandalul întâlnirii Bolojan-Tănăsescu

Mircea Abrudean a venit marți, 22 septembrie, în fața comisiei de anchetă din Parlament. El a fost chemat de senatori pentru întâlnirea avută de Ilie Bolojan, premier interimar și președintele PNL, cu Simina Tănăsescu, președinta CCR.

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Pe 14 august, Ilie Bolojan s-a întâlnit cu președinta CCR în biroul lui Mircea Abrudean, președintele Senatului. Acum, senatorii l-au convocat pentru a le da explicații.

„Am ales să particip la ședința acestei comisii din respect pentru Senatul României, chiar dacă nu am fost de acord cu constituirea sau cu mandatul de anchetare a acestei situații de către Comisia de constituționalitate. Nu am susținut asta nici în Biroul permanent, nici în plenul Senatului. Am fost total împotrivă și nu consider că este un demers oportun sau că va avea vreo finalitate, dar, având în vedere că plenul Senatului a decis că asta trebuie să se întâmple, din respect pentru Senatul României, în calitate de președinte și de senator, am decis să particip. La celelalte două convocări am motivat absența”, a declarat șeful Senatului.

Mircea Abrudean a explicat că, încă de la începutul mandatului său, a avut „o înțelegere verbală” cu premierul demis Ilie Bolojan, pentru ca „oricând are nevoie de un spațiu în Parlamentul României ca să se întâlnească cu cine consideră necesar să se întâmple în biroul președintelui Senatului”.

„Sigur, eu îl ocup în acest moment și domnia sa l-a ocupat până în ziua în care a fost ales prim-ministru al României. A fost învestit de către Parlament cu această poziție. Am considerat acest lucru absolut normal, pentru că este prim-ministrul României, acum e interimar, și întâlnirile pe care le are nu le poate avea pe hol sau în alte locuri. Este un spațiu public, este un birou public, sigur că are un regim aparte. Asta s-a întâmplat și cu ocazia acestui eveniment. Nu am informat pe nimeni despre potențiala întâlnire, nu am considerat necesar, pentru că staff-ul meu știa de această înțelegere verbală, așa că ea a avut loc. Mai multe despre această întâlnire nu vă pot spune eu pentru că nu sunt în măsură și nu e cazul. Cred că cei doi au explicat public ceea ce s-a întâmplat (…) Nu am știut cu cine se întâlnește domnul Bolojan, dar evident că m-a sunat în acea dimineață și m-a întrebat dacă poate utiliza biroul, ca să nu fiu eu cu alte activități acolo. Eu eram plecat la Cluj, așa cum am informat pe toată lumea. Nu am informații despre ce s-a întâmplat”, a precizat el.

Potrivit șefului Senatului, utilizarea biroului său de către premier se încadrează în limitele legale.

„Este prim-ministrul României, cu un nivel de acces la informații clasificate corespunzător. Nu văd niciun fel de problemă pentru care premierul să nu utilizeze biroul președintelui Senatului, pe care l-a utilizat, până nu demult, în calitatea sa de președinte al Senatului. (…) Este un spațiu adecvat pentru întâlnirile prim-ministrului, (…) pentru ca doi șefi de instituții să se întâlnească în biroul unui șef de instituție”, a mai spus Abrudean.

Bolojan refuză pentru a treia oară să se prezinte în fața Comisiei de constituționalitate

Premierul demis Ilie Bolojan a fost invitat, astăzi, să se prezinte în fața Comisiei de constituționalitate din Senat pentru anchetarea întâlnirii dintre acesta și președinta CCR, Simina Tănăsescu. Deși este a treia oară când Ilie Bolojan este chemat să răspundă întrebărilor Comisiei, acesta nu s-a prezentat.