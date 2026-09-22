Premierul britanic Andy Burnham nu a exclus posibilitatea ca revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană să fie inclusă în viitorul manifest electoral al Partidului Laburist. Burnham a declarat însă că, în acest moment, prioritatea guvernului este consolidarea relațiilor cu UE și obținerea unor acorduri comerciale mai strânse.

Premierul britanic urmează să aibă marți prima întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în timpul vizitei sale la New York pentru Adunarea Generală a ONU.

Burnham nu exclude revenirea în UE

Întrebat de jurnaliști, în avionul spre New York, dacă poate exclude ca inversarea Brexitului să fie inclusă în următorul manifest al Partidului Laburist, Burnham a spus că prioritatea imediată este summitul dintre Marea Britanie și UE.

„Prioritatea noastră în acest moment este un summit între Marea Britanie și UE, care sperăm să aibă loc mai târziu în acest an. Prioritatea mea imediată este să construiesc pe baza muncii bune pe care Keir a făcut-o pentru a reface legăturile. Pentru că aceste legături au fost rupte la începutul acestui deceniu. Iar Keir a făcut o treabă bună în restabilirea acestei relații. Ceea ce trebuie să facem acum este să trecem la următorul nivel în ceea ce privește ajungerea la acorduri practice care să stimuleze și mai mult economia britanică. Iar aceste probleme reprezintă subiectul principal al summitului, alături de solicitările UE privind mobilitatea tinerilor”, a declarat premierul, potrivit The Guardian.

Disputa privind legislația „Made in Europe”

Burnham a spus că are îngrijorări în legătură cu legislația europeană „Made in Europe”, concepută pentru a limita prezența tot mai mare a Chinei, dar care ar putea afecta și industria britanică și lanțurile de aprovizionare.

El a spus că va transmite aceste preocupări „într-un spirit constructiv” în cadrul întâlnirii cu Ursula von der Leyen.

„Celelalte probleme pe care le discutați sunt pentru o altă zi”, a spus Burnham, referindu-se la revenirea Marii Britanii în UE.

Burnham a declarat că Marea Britanie beneficiază de un sprijin considerabil din partea statelor membre ale UE pentru poziția sa privind legislația „Made in Europe”, despre care publicația The Guardian relatează că ar putea pune în pericol negocierile privind apropierea dintre Londra și Bruxelles.

„Argumentul Europei nu este cu noi. Și noi suferim aceleași efecte ca alte țări, în special în ceea ce privește oțelul. Noi susținem că nu suntem dușmanii voștri aici… noi nu suntem problema. «Made in Europe» se ocupă de o problemă diferită”, a declarat premierul britanic.

El a avertizat, de asemenea, că lanțurile de aprovizionare dintre Marea Britanie și Irlanda ar putea deveni „pagube colaterale” ale oricărui dezacord cu UE.

„Să lucrăm pentru o abordare bazată pe un partener de încredere, care să nu creeze o problemă acolo unde nu a existat o problemă și unde avem un interes comun”, a spus Burnham.

Burnham va vorbi la ONU despre brexit și democrație

În discursul pe care îl va susține marți seara la ONU, premierul britanic va vorbi despre cei 10 ani care au trecut de la Brexit și ca spun că Marea Britanie trebuie să fie mai atentă la riscurile pentru sistemul său democratic.