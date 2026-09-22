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Marius Tucă, reacție la cald la eliberarea lui Călin Georgescu: „Un dosar făcut la comandă / Georgescu a rămas inamicul numărul 1 al sistemului”

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Într-o ediție specială prezentată de Răzvan Dumitrescu, jurnalistul Marius Tucă a comentat la cald situația juridică a lui Călin Georgescu și a făcut o serie de afirmații și acuzații la adresa „sistemului” și a instituțiilor statului. Marius Tucă susține că dosarul în care este vizat fostul candidat la prezidențiale ar fi „un dosar făcut la comandă” și contestă modul în care sunt instrumentate dosarele penale în cazul acestuia. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost pus astăzi, 22 septembrie, sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile după ce a fost săltat de DIICOT ieri. Urmărește întreaga emisiune live aici.

Marius Tucă: „Hai să spunem lucrurilor pe nume: un dosar făcut la comandă”

Marius Tucă e de părere că este vorba despre „un dosar făcut la comandă” și afirmă că, Călin Georgescu, după anularea alegerilor, ar fi rămas „inamicul numărul unu al sistemului”. Jurnalistul consideră că, după anularea alegerilor, Georgescu a fost scos din cursa prezidențială, iar ulterior „sistemul” ar fi început să-i fabrice dosare penale pentru a se asigura că nu va mai putea candida în viitor.

Acesta a adăugat că este al treilea dosar și că mai există încă două. Cel de-al treilea dosar ar fi fost deschis în contextul în care AUR ar avea peste 40% în sondaje, iar Călin Georgescu ar fi „cel mai popular om politic din România”.

„Hai să spunem lucrurilor pe nume: un dosar făcut la comandă. Invocăm de fiecare dată „sistemul”. Călin Georgescu, după ce au fost anulate alegerile printr-o adevărată lovitură de stat, a rămas inamicul numărul unu al sistemului. De aceea, după anularea alegerilor, a fost scos din cursa prezidențială.

Și sistemul, ca să se asigure că nu o să mai fie niciodată candidat, a început să-i fabrice dosare penale. Acesta este al treilea, mai sunt încă două dosare. L-au deschis pe al treilea pentru că acum AUR are mai bine de 40% în sondaje, iar Călin Georgescu este cel mai popular om politic din România”, spune jurnalistul.

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Marius Tucă susține că motivul pentru care Călin Georgescu a fost eliberat e că s-a prezentat de fiecare dată și nu a lipsit niciodată

Marius Tucă a afirmat că fostul candidat avea dreptul să părăsească țara oricânt îți dorea pentru că e un cetățean liber și nu are vreo interdicție. Tucă susține că motivul pentru care Călin Georgescu a fost eliberat este tocmai faptul că, în celelalte dosare în care a avut control judiciar, acesta s-a prezentat de fiecare dată și nu a lipsit niciodată. Mai mult decât atât, jurnalistul afirmă că judecătorul a invocat faptul că faptele respective s-au întâmplat în 2021.

„Este un cetățean liber al României, poate să plece din țară, nu are nicio interdicție. Motivul pentru care a fost eliberat este tocmai faptul că, în celelalte dosare în care a avut control judiciar, s-a prezentat de fiecare dată la controlul judiciar, nu a lipsit niciodată. Ba, mai mult decât atât, judecătorul a invocat faptul că aceste fapte s-au întâmplat în 2021”, a relatat Marius Tucă în ediția specială Gândul.

Tucă: „Eu spun că statul român este un grup infracțional organizat, prin toate instituțiile de forță”

Marius Tucă susține că lucrurile stau „exact pe dos” și afirmă că statul român ar fi dat o „lovitură de stat” prin anularea alegerilor, în timp ce, ulterior, Călin Georgescu ar fi fost acuzat că intenționează să dea o lovitură de stat. Jurnalistul mai afirmă că Georgescu este judecat într-un dosar în care este considerat „capul unui grup infracțional organizat”. În opinia lui Tucă, statul român ar reprezenta, prin „toate instituțiile de forță”, un grup infracțional organizat care ar face dosare „la comandă”, iar unul dintre acestea ar fi dosarul în care este vizat Călin Georgescu.

„Eu cred că lucrurile stau exact pe dos. Statul român a dat o lovitură de stat prin anularea alegerilor, apoi, culmea, Călin Georgescu a fost acuzat că vrea să dea o lovitură de stat. Lucrurile au stat exact pe dos.

Iar acum, Călin Georgescu este judecat într-un dosar în care este considerat capul unui grup infracțional organizat. Păi, eu spun că statul român este un grup infracțional organizat, prin toate instituțiile de forță, care face dosare la comandă, iar unul dintre dosare este acesta”, a spus Marius Tucă în ediția specială Gândul.

Călin Georgescu a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Procurorii DIICOT l-au adus marți, 22 septembrie, alături de omul de afaceri Ionel Rusen, în fața Tribunalului București, unde au cerut arestarea preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Cei doi sunt cercetați pentru consituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Instanța a decis, în cazul amândurora, plasarea sub control judiciar, nu arestul preventiv. Reprezentanții DIICOT au contestat decizia, imediat după ce aceasta a fost anunțată. Gândul a acoperit integral evenimentele petrecute la Tribunal. Toate informațiile și imaginile sunt disponibile, în ordine cronologică, AICI

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