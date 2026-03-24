Prima pagină » Actualitate » Incident inexplicabil deasupra Mării Nordului. Un avion Ryanair a abandonat brusc cursul de zbor și s-a întors pe aeroportul din Marea Britanie

Incident inexplicabil deasupra Mării Nordului. Un avion Ryanair a abandonat brusc cursul de zbor și s-a întors pe aeroportul din Marea Britanie

Incident inexplicabil deasupra Mării Nordului. Un avion Ryanair a abandonat brusc cursul de zbor și s-a întors pe aeroportul din Marea Britanie
Foto: Ilustrativ Mediafax

Un avion al companiei Ryanair cu destinația Norvegia a făcut o întoarcere inexplicabilă deasupra Mării Nordului și a declarat stare de urgență în zbor, potrivit Express. Incidentul s-a produs la aproximativ 40 de minute de la decolarea din Marea Britanie. Ulterior avionul a fost trimis la aeroportul de unde decolase.

 Zborul RK3226, efectuat de un Boeing 737-800, a plecat marți dimineață de pe aeroportul din Manchester, Anglia, cu aproape o oră întârziere. Avionul se îndrepta spre aeroportul Sandefjord, Torp, în Norvegia. În timp ce zbura deasupra Mării Nordului, echipajul a emis brusc avertismentul internațional care indică o urgență generală. Se pare că aeronava a făcut manevra bruscă înainte de a emite semnalul de urgență, preia Mediafax.

Avionul a fost monitorizat de Controlul Traficului Aerian și a primit dreptul la o aterizare prioritară pe aeroportul din Manchester. Până la urmă, avionul a aterizat în siguranță.

Semnalul lansat de piloți semnalează, de obicei, un pericol imediat apărut pe ecranele radar. Semnalul implică gestionarea prioritară a cazului, pregătirea serviciilor de urgență și eliberarea spațiului aerian. Experții susțin că poate fi utilizat pentru o serie de probleme, inclusiv o defecțiune la motor, o problemă medicală gravă și pierderea presiunii în cabină.

„Acest zbor de la Manchester la Oslo Torp (24 martie) a fost deviat înapoi spre Manchester din cauza unei probleme tehnice minore cu aeronava. Pentru a minimiza perturbările, am aranjat o aeronavă de înlocuire pentru a opera acest zbor către Oslo Torp”, a declarat un purtător de cuvânt al Ryanair.

Ancheta incidentului este în curs, potrivit Express.

Citește și

ACTUALITATE Ce înseamnă când privești în altă parte, în timp ce vorbești cu cineva
16:47
Ce înseamnă când privești în altă parte, în timp ce vorbești cu cineva
COMUNICAT Reprezentanții DNSC avertizează: campanie de influențare cu personaje AI prezentate fals ca angajați ai Poliției și Jandarmeriei
16:14
Reprezentanții DNSC avertizează: campanie de influențare cu personaje AI prezentate fals ca angajați ai Poliției și Jandarmeriei
FLASH NEWS Realitatea Plus s-a ales, din nou, cu emisia suspendată timp de 3 ore. Ce a atras sancțiunea dură din partea CNA
15:53
Realitatea Plus s-a ales, din nou, cu emisia suspendată timp de 3 ore. Ce a atras sancțiunea dură din partea CNA
ULTIMA ORĂ Un pod care face legătura între două județe s-a prăbușit. Circulația a fost complet închisă
15:44
Un pod care face legătura între două județe s-a prăbușit. Circulația a fost complet închisă
INEDIT În ce an ai putea fi înlocuit de AI în România, în funcție de meseria ta. Tabel pentru 25 de job-uri cu grad ridicat de automatizare
15:34
În ce an ai putea fi înlocuit de AI în România, în funcție de meseria ta. Tabel pentru 25 de job-uri cu grad ridicat de automatizare
ANCHETĂ A fost identificată femeia care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Ce mesaj a transmis fiica legendarului fotbalist
15:32
A fost identificată femeia care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Ce mesaj a transmis fiica legendarului fotbalist
Mediafax
Analiză | Apartament de 120.000 de euro în 2026: Ce salariu trebuie să ai și cum vânezi cel mai ieftin credit
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Care este motivul
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Mediafax
Atenție, vitezomani! Sistemul Poliției Române e-SIGUR funcționează pe întreg teritoriul țării
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Intră și Alexia Eram, în tribul Faimoșilor la Survivor? Ce a spus Aris despre sora lui
Ce se întâmplă doctore
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Întrebare de clasa a IV-a! De ce iarba este verde?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Greenwashing și capcana etichetelor „bio”: De ce cumpărăm produse „eco” care nu sunt, de fapt, ecologice
EXCLUSIV Cum se încearcă lipirea imaginii lui Nicușor Dan de America. Turcescu: ”Îți dai seama ce mașinărie de stat e pusă în mișcare?”
16:55
Cum se încearcă lipirea imaginii lui Nicușor Dan de America. Turcescu: ”Îți dai seama ce mașinărie de stat e pusă în mișcare?”
FLASH NEWS Vladimir Putin înarmează firmele private de securitate cu arme de asalt și mitraliere pentru a proteja infrastructura energetică a Rusiei
16:52
Vladimir Putin înarmează firmele private de securitate cu arme de asalt și mitraliere pentru a proteja infrastructura energetică a Rusiei
SPORT Cum e împărțit lotul României pentru MECIURILE care ne pot duce la Mondiale
16:47
Cum e împărțit lotul României pentru MECIURILE care ne pot duce la Mondiale
SĂNĂTATE Cum ne pune în pericol ora de vară. Ce înseamnă, de fapt, ortosomnia
16:45
Cum ne pune în pericol ora de vară. Ce înseamnă, de fapt, ortosomnia
SPORT Mesajul căpitanului echipei naționale înainte de BARAJUL Turcia – România
16:26
Mesajul căpitanului echipei naționale înainte de BARAJUL Turcia – România
REACȚIE Cristina Prună (USR) susține reducerea accizelor și a TVA pentru a atenua creșterea prețurilor la combustibili. „După ce că luăm măsuri târzii faţă de alţii, nici măcar nu învăţăm din ce vedem la ei”
16:18
Cristina Prună (USR) susține reducerea accizelor și a TVA pentru a atenua creșterea prețurilor la combustibili. „După ce că luăm măsuri târzii faţă de alţii, nici măcar nu învăţăm din ce vedem la ei”

