Incident într-o galerie de artă din ITALIA. O fetiță de 5 ani a stricat o sculptură din aur în valoare de 30.000 de euro

Un moment de neatenție poate transforma o vizită la o galerie de artă într-un episod nu neapărat stânjenitor, cât mai ales costisitor. S-a întâmplat la Lido din Jesolo, lângă Veneția, unde o fetiță de cinci ani a deteriorat „Atena Dorata”, sculptură în formă de păianjen realizată de Carlo Pecorelli din aur de 24 de carate.

Valoarea operei de artă stricată – 30.000 de euro.

Cum s-a produs incidentul

Aflată în galerie împreună cu mama sa, micuța a fost atrasă de o pânză albă semnată Enrico Castellani și estimată la aproximativ 200.000 de euro. Când a încercat să se apropie pentru a „desena” pe pânză, ea s-a urcat pe sculptura „Atena Dorata”, rupând unul dintre picioarele delicate ale acesteia.

Personalul galeriei Orler a intervenit imediat, prevenind și alte incidente, scrie Corriere della Sera, care amintește că în aceeași încăpere se afla și o lucrare a marelui Alighiero Boetti, evaluată la jumătate de milion de euro.

Opera avariată de fetiță va fi restaurată de o firmă specializată, costurile urmând să fie acoperite de asigurare.

„Trebuie refăcută, sudată, lustruită şi reîmprospătată cu aurul de 24 de carate. Sunt operaţiuni pe care nu le pot efectua eu, ci trebuie încredinţate unei firme specializate”, a explicat Carlo Pecorelli pentru sursa citată.

Totodată, conducerea galeriei a anunțat că va spori măsurile de supraveghere și protecție a exponatelor, inclusiv prin vitrine și senzori. De asemenea, instituția a ajuns la o înțelegere cu familia copilului, însă valoarea despăgubirilor care vor fi plătite nu a fost făcută publică.

„Din păcate, astfel de incidente pot apărea, indiferent de măsurile preventive. În toate expoziţiile, mici sau mari, şi indiferent de valoarea operei, este necesară o vigilenţă maximă şi sisteme de protecţie adecvate, cum ar fi vitrine şi senzori”, a adăugat Pecorelli.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum arată un apartament distrus de la o țigară uitată aprinsă pe o noptieră! GALERIE FOTO

Peste 20 de artiști vor transforma etajul 6 al Institutului Clinic Fundeni, în galerie de artă pentru copiii grav bolnavi