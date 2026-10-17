Incident mirositor Bruxelles. Jurnaliștii au fugit de la un briefing din cauza unui miros greu de suportat

La Bruxelles, unde liderii europeni se reunesc pentru a discuta problemele continentului, un incident cu totul diferit de obișnuitele dispute politice a ajuns în atenția presei.

Jurnaliștii aflați la Consiliul European, care așteptau declarații în contextul prezenței președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, ar fi avut parte de o surpriză olfactivă de proporții. Unii dintre reprezentanții mass-media ar fi fost nevoiți să se retragă din cauza unui miros extrem de neplăcut. Potrivit relatării Politico, incidentul nu ar fi fost unul izolat, situația repetându-se în spațiul destinat presei.

”În timp ce îl așteaptă pe Volodimir Zelenski, reporterii încearcă să rezolve un mister: Cine continuă să tragă vânturi în sala de briefing a Consiliului European?”, a scris publicația pe platforma X.

”Reporterii care îl așteaptă pe președintele Volodimir Zelenski în sala de briefing a Consiliului European au fost nevoiți, în repetate rânduri, să suporte prezența unei persoane care elimină gaze intestinale extrem de urât mirositoare în mijlocul lor. Nu este nici prima dată când se întâmplă asta. Mai mulți jurnaliști, inclusiv autoarea acestor rânduri, au fost nevoiți să fugă aseară de la un briefing diplomatic din cauza unor emisii de gaze care le făceau ochii să lăcrimeze”, relatează publicația.

Într-o relatare publicată în secțiunea de știri în timp real a Politico, jurnalista Zoya Sheftalovich a descris situația neobișnuită cu care s-au confruntat corespondenții de presă acreditați la Consiliul European de la Bruxelles.

”Toată lumea funcționează doar pe bază de cafea și de teama de a nu rata vreun briefing, așa că presupunem că asemenea lucruri sunt de așteptat”, notează jurnalista.

Deși povestea a fost prezentată într-o cheie umoristică, nu există informații publice care să stabilească identitatea persoanei responsabile sau să confirme cauza exactă a mirosului.