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Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea fi repornită în două săptămâni. Anunțul lui Dumitru Chisăliță, ministrul propus la Energie

Elena Popescu
Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea fi repornită în două săptămâni. Anunțul lui Dumitru Chisăliță, ministrul propus la Energie
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Centrala nucleară de la Cernavodă ar putea începe să producă din nou energie electrică în aproximativ două săptămâni, după aproape trei luni în care a fost oprită din cauza debitului scăzut al Dunării.

Dumitru Chisăliță, propus pentru funcția de ministru al Energiei în Guvernul Niculescu, a anunțat că nivelul Dunării a început să crească, ceea ce ar putea permite repornirea primului reactor la sfârșitul lunii octombrie. Cel de-al doilea ar putea fi repus în funcțiune după 1 noiembrie.

Acesta a declarat vineri seară, la Antena 3 CNN, că reluarea producției de energie electrică la Cernavodă reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru ca România să traverseze sezonul rece fără probleme majore în alimentarea cu energie.

Primul reactor ar putea fi repornit la sfârșitul lunii octombrie

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, datele hidrologice din ultimele zile indică o evoluție favorabilă, nivelul Dunării înregistrând o creștere la intrarea în România, în zona Baziaș.

”În momentul de față vedem că avem o creștere a nivelului Dunării la Baziaș și ea a început undeva pe 12 octombrie”, a declarat acesta.

Primul reactor de la Cernavodă ar putea reveni în funcțiune în aproximativ două săptămâni, iar cel de-al doilea după 1 noiembrie.

Chisăliță a subliniat că reluarea producției nucleare este importantă pentru asigurarea necesarului de electricitate în lunile de iarnă.  De asemenea, creșterea debitului Dunării ar putea contribui, totodată, la îmbunătățirea condițiilor de producție pentru hidrocentralele administrate de Hidroelectrica.

Unitatea 1 a fost oprită controlat pe 28 iulie 2026, iar Unitatea 2 pe 13 august

Cele două reactoare asigură împreună aproximativ 1.300 MW de putere electrică, reprezentând o contribuție importantă la producția națională. În lipsa acestei capacități, România a fost nevoită să compenseze deficitul de producție prin alte surse și prin importuri de energie.

Pe 10 octombrie, nivelul Dunării la Cernavodă ajunsese la -259 de centimetri, foarte aproape de pragul critic de -262 de centimetri, sub care alimentarea cu apă pentru răcire devine problematică.

În contextul opririi reactoarelor, Nuclearelectrica a transmis că instalațiile sunt menținute în condiții de siguranță și că măsurile adoptate afectează exclusiv producția de energie electrică. Compania a precizat că sistemele de securitate nucleară sunt funcționale, iar echipele de specialiști monitorizează permanent situația.

Reluarea activității celor două unități va fi posibilă numai atunci când nivelul Dunării va permite funcționarea în deplină siguranță.

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