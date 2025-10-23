Incident periculos la AMBASADA Rusiei la București. Un bărbat drogat cu permisul suspendat a încercat să intre cu mașina în poarta clădirii

Un bărbat de 53 de ani, aflat sub influența drogurilor, a încercat în noaptea de miercuri spre joi să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din București.

Incidentul a avut loc în noaptea de 23 octombrie 2025, în jurul orei 03:15, când un bărbat a încercat să lovească cu mașina poarta de acces auto a Ambasadei Rusiei din sectorul 1 al Capitalei.

„În data de 23.10.2025, în jurul orei 03:15, un bărbat a încercat să lovească cu maşina poarta de acces auto a unui obiectiv diplomatic din sectorul 1 al Capitalei. Jandarmul aflat în postul de pază, l-a somat verbal, reuşind să-l oprească. În continuare, a solicitat sprijin, iar în scurt timp, la faţa locului, au ajuns două echipaje de jandarmerie şi unul de intervenţie antiteroristă din cadrul SRI. La vederea acestora, persoana a încercat să fugă cu autovehiculul din zona obiectivului, însă a fost blocată de echipajele venite în sprijin. La somaţiile acestora, bărbatul a coborât din autovehicul şi a fost imobilizat”; informează, joi dimineaţă, Jandarmeria Capitalei.

Surse citate de News.ro au confirmat că incidentul a avut loc la Ambasada Rusiei din București. Polițiștii rutieri care au ajuns la fața locului au constatat că bărbatul avea permisul de conducere suspendat. În urma testării cu aparatul antidrog, acesta a fost depistat pozitiv la benzodiazepină și amfetamină.

Suspectul, cetățean român în vârstă de 53 de ani, a fost condus la Institutul Național de Medicină Legală (INML) pentru recoltarea de probe biologice, apoi la sediul Brigăzii Rutiere, unde sunt continuate verificările pentru stabilirea circumstanțelor și dispunerea măsurilor legale.

„Securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol și nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale importante”, a precizat Jandarmeria.