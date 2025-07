Incident viral pe aeroportul din Sofia. Femeie, filmată în genunchi în fața porții de îmbarcare, după ce a fost refuzată de RyanAir

Un incident filmat pe aeroportul din Sofia a devenit viral, după ce o femeie a fost împiedicată să urce la bordul unui zbor RyanAir, acuzată fiind că are bagajul prea mult prea voluminos. Scenele emoționante au surprins reacția pasagerei, o educatoare în vârstă de 55 de ani, care izbucnește în plâns și bate cu pumbii în ușile terminalului, în vreme ce personalul aeroportuar rămâne impasibil. Femeia spune că a fost umilită și tratată precum o infractoare, cu toate că avea bagajul în limitele permise.

Tsvetana Kalinina, o educatoare în vârstă de 55 de ani, a fost filmată când plângea și lovea ușile terminalului din aeroportul Sofia, după ce i s-a interzis accesul la bordul unui zbor RyanAir spre Viena, din cauza unui presupus bagaj prea mare, scrie Daily Mail.

Într-o declarație pentru sursa citată, aceasta a povestit că s-a simțit copleșită de „șoc și stres”, fiind tratată „ca o infractoare” în fața altor pasageri. Ea a spus că nu a făcut nimic greșit și că o filmare recentă, în care bagajul ei încate în sizerul oficial al compoaniei, ar confirma acest lucru.

Potrivit femeii, incidentul a început în momentul în care i s-a spus că nu poate să urce la bord cu un bagaj de mână și o geantă personală.

„Eram aproape ultima la coadă. Aveam o geantă mică și un troller de cabină, același cu care călătoresc de ani de zile fără probleme. În geantă aveam doar documente și portofelul. Un pasager din spatele meu s-a oferit să pună geanta mea în bagajul său, dar tot mi s-a spus că trebuie să plătesc. Când am încercat să pun cu grijă bagajul în sizer, pentru că aveam obiecte fragile, agentul mi-a spus: „Gata, îți anulez biletul„, a relatat femeia.

Tsvetana susține că nu i s-a oferit timpul necesar să reacționeze, iar ceea ce a urmat a fost o criză emoțională.

„M-am prăbușit. Știu că unii spun că am fost agresivă, dar nu e adevărat. Nu am insultat pe nimeni„.

Aceasta a explicat că îi era teamă că ar putea fi concediată dacă nu ajungea la timp în Viena, acolo unde lucrează. În imaginile virale se observă cum aceasta cere ajutor pasagerilor, dar în cele din urmă, este escortată de poliție.

„A fost umilitor. Nu cred că am făcut nimic greșit. Am respectat regulile. Am fost dusă la medic chiar în aeroport, atât de rău mă simțeam„, a spus Tsvetana.