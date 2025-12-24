Universitatea Craiova e pe primul loc în Superliga, 40 de puncte, iar FCSB e pe locul nouă, 31 de puncte, dar cu șanse să intre în play-off, diferența până la poziția șase, ocupată acum de Oțelul Galați, fiind de două puncte.

Sorin Cârțu, fotbalist de legendă al echipei oltene, a spus cum trebuie să joace oltenii pentru a-și îndeplini obiectivul, titlul în Superliga.

Campionatul se reia în ianuarie și Universitatea Craiova joacă în prima etapă cu Petrolul, iar FCSB cu FC Argeș.

Sorin Cârţu, mesaj pentru cei de la Universitatea Craiova în lupta pentru titlu: „Să ţinem la tăvăleală și la şmecherii”

Craiova e urmată în clasament de Rapid, 39 de puncte, FC Botoșani, 38 de puncte, Dinamo, 38 de puncte. Pe locurile de play-off sunt și FC Argeș, 34 de puncte, și Oțelul Galați, 33 de puncte.

„Eu, acum să spun ceva, ca şi concluzie, ce trebuie să învăţăm să ţinem la tăvăleală, la golăneală, la şmecherii. Obiectivul e titlul. Trebuie mai multă eficienţă, nu trebuie mereu să ieşi să joci, trebuie să ştii şi din ăstea! Asta ne trebuie!”, a spus Sorin Cârţu, la Prima Sport, iar Basarab Panduru a declarat: „S-au complicat lucrurile acum, FCSB sperie pe toată lumea în momentul ăsta. Sunt 4 puncte la înjumătăţire, FCSB îşi joacă şansă, cu reale şanse de acum încolo. Am zis, Craiova până acum a fost echipa care a impresionat, fotbal frumos, goluri, spectatori, primul loc luat şi la capitolul ăsta. Până la urmă cred că aşa e corect să fie Craiova pe primul loc, ei mi-au plăcut cel mai mult”.

Modul în care noi am fost angrenaţi în competiţiile astea, am ţinut echipa într-un tonus de competiţie. Chiar dacă vezi la ei puţină oboseală, asta a responsabilizat jucătorii mai mult. Şi-au scos în evidenţă calităţile pentru care sunt aduşi la Universitatea Craiova. Le-a dat încredere. Echipa a prins încredere. În lotul Craiovei sunt nişte fotbalişti buni, pe care trebuie să-i faci să-şi scoată în evidenţă calităţile. Ceea ce s-a întâmplat internaţional ne-a dat foarte mare încredere. Gândeşte-te că ai băut la Basaksehir, baţi la Rapid Viena. Romanchuk şi Isenko mi-au plăcut mult”, a mai spus Sorin Cârțu.