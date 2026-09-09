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Ion Cristoiu: Până în 2028, vom avea două guverne – Unul la Palatul Victoria și unul la Palatul Parlamentului

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În Pastila sa editorială de miercuri, 9 septembrie, gazetarul Ion Cristoiu afirmă că, până în 2028, vom avea două guverne, unul la Palatul Victoria și unul la Palatul Parlamentului.

„Marți, 8 septembrie, s-a înregistrat în Parlament ceea ce ar putea fi numită o lovitură de forță și anume: urmare a unei înțelegeri între PSD și AUR, au fost numiți directori interimari la TVR Sorina Matei, din partea AUR, și la Radio Public Răzvan Dincă, din partea PSD.

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Mulți au rămas surprinși de rapiditatea cu care, într-o zi, s-au dat peste cap cele două instituții, pentru că Sorina Matei era dimineață în discuții, în știri, la ipoteze, iar în seara asta deja i-a apărut în Monitorul Oficial decizia de numire. Desigur, e vorba de președinte-director general interimar, pe 60 de zile, dar ei sunt, în actualele condiții, ca și siguri președinți. Vor fi președinți plini.

Și, desigur, această rapiditate a fost cerută și de faptul că, urmare a publicării motivării deciziei CCR, atât fosta președinte-director general de la TVR, cât și fostul președinte-director general de la postul de Radio Public nu mai puteau să semneze nimic.

Cred că trebuia să li se ia și, nu știu, cheile și trebuia neapărat făcută această hotărâre.

Surprinzător este faptul că TVR-ul a fost dat AUR. Sigur, Sorina Matei este un mare jurnalist și, în cazul ei, nu contează ce partid a propus-o, pentru că, de fapt, au propus-o meritele în materie de gazetărie.

Dincolo, la Răzvan Dincă, este o propunere… El a mai fost. Domnia sa este unul dintre acei, cum să zic, cumnați, veri, ghiortani PSD-iști care plimbă prin toate funcțiile, fiind pila cuiva, cred că a lui Marcel Ciolacu, pe la Buzău.

Partidul Social Democrat se caracterizează prin totala incapacitate de a cultiva meritocrația. Nu are, nu cultivă istorici, ziariști, analiști, iar numirile în funcții care țin de presă, de institute de cercetare sunt făcute după criteriul neamurilor, prietenilor.

Deci această decizie spune totul despre preocuparea AUR de a găsi, totuși, un profesionist și preocuparea PSD de a găsi un cumnățel. E, deci, tipul gen „cumnat”: am și eu cumetri, și un cumnat, dacă e, nu-i o funcție bună?

Însă această înțelegere trimite la mai alte și alte înțelegeri între PSD și AUR. Cu o lună în urmă, într-o emisiune a lui Marius Tucă, despre care am vorbit în jurnalul meu video de aseară, am arătat că în Parlament s-a creat un guvern paralel, s-a creat o nouă majoritate PSD-AUR, o majoritate zdrobitoare, corespunzătoare voinței electoratului, și care se constituie într-un guvern paralel.

Deoarece și Parlamentul poate propune legi în condițiile în care guvernul demis nu poate propune, inițiativele legislative trec de la guvern la PSD-AUR. De la acest guvern paralel, după părerea mea, condus de Grindeanu, adică o lege este propusă rapid de un parlamentar, trece rapid prin comisii, având în vedere noua majoritate, și este votată.

Avem, deci, la ora actuală, două coaliții care conduc România. Este una care alcătuiește guvernul demis: PNL-USR-UDMR, la Victoria, și o coaliție PSD-AUR, plus neafiliați, plus suveraniști împărțiți în diferite partide și grupări, care are un guvern în Parlament.

Dincoace, coaliția are și ea un guvern: guvernul de la Victoria. Dar, după părerea mea, această realitate, aceste două guverne, vor funcționa până la alegerile din 2028.

Adică vom avea un guvern demis la Palatul Victoria, reprezentând o coaliție, o coaliție de dreapta, și, dincolo, în Parlament, un alt guvern, un guvern paralel, reprezentând o coaliție, să spunem, de stânga naționalistă.

Pentru Nicușor va fi foarte ușor, deci nu trebuie să mai desemneze pe nimeni.

Încă o dată, repet ce am spus: nu cred că actuala coaliție PSD-AUR din Parlament va face și guvern, pentru că e o linie roșie impusă de Uniunea Europeană.”, spune Ion Cristoiu.

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