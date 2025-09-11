Mii de părinți au primit în septembrie indemnizații mai mici după ce Guvernul Bolojan a introdus impozitarea prin contribuția la sănătate (CASS). Reducerea de 10% înseamnă pierderi de până la 850 de lei pe lună, într-o perioadă marcată de scumpiri. Revoltați, părinții strâng semnături pentru a contesta măsura la Curtea Constituțională.

Septembrie a venit cu o lovitură dură pentru părinții aflați în concediu de creștere a copilului. Pentru prima dată, indemnizațiile au fost reduse cu 10% după ce Guvernul Bolojan a decis introducerea contribuției la asigurările de sănătate (CASS).

Suma pierdută nu este deloc neglijabilă: părinții spun că au primit chiar și cu 850 de lei mai puțin față de lunile trecute.

„10% înseamnă mult. Înseamnă 200 lei sau 850 lei și pentru fiecare înseamnă mult. De 200 lei poți să cumperi diverse lucruri, să nu mai vorbim de toate costurile care sunt”, a declarat Cristina Finta, mamă aflată în concediu.

Mamele spun că banii reținuți înseamnă mesele pe câteva zile sau lucrurile esențiale pentru cei mici.

„S-a scumpit laptele, s-a scumpit tot”, a spus una dintre ele. „Cu câteva sute de lei cumperi pamperși, cumperi cele uzuale pentru copil. Oricum produsele pentru copii erau mult mai scumpe”, a adăugat o altă mamă, potrivit Antena 3.

Părinții vor să conteste măsura la Curtea Constituțională

Nemulțumiți, părinții au început să strângă semnături pe rețelele sociale pentru a contesta măsura la Curtea Constituțională.

„Odată ce a fost calculată suma la venitul net au fost trase deja contribuțiile la stat, inclusiv CASS, acum să se mai tragă încă o dată? Practic se ajunge la o dublă impozitare”, a atras atenția Cristina Finta.

Alte voci reclamă faptul că părinții nu au avut opțiunea de a decide.

„Eu credeam că o să ne lase libera alegere. Au dat în cei mai slabi, care nu au apărare. Asta au făcut. Eu, ca mamă, mă pot duce eu la protest cu bebelușul în brațe”, a spus Irina Cristina Anton.

În prezent, părinții pierd lunar până la 850 de lei prin plata CASS, adică aproximativ 10.200 de lei anual. Dacă ar fi avut posibilitatea să plătească singuri contribuția anuală la ANAF – 2.430 de lei – familiile ar fi rămas la final de an cu aproape 8.000 de lei în plus.

Premierul Ilie Bolojan a justificat măsura prin necesitatea de a crește numărul celor care contribuie la sistemul public de sănătate.

Potrivit datelor oficiale, aproape 10 milioane de români plătesc în prezent CASS.