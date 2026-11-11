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Ce s-a decis la Abu Dhabi. Primele rezultate ale negocierilor Rusia-SUA-Ucraina. Negociatorul-șef al lui Putin: „Europenii contribuie la moartea în masă a populației civile. Delegația rusă nu a comunicat cu reprezentanții europeni“

Melania Agiu
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Rusia și Ucraina au convenit să efectueze un schimb de prizonieri la scară largă în urma discuțiilor purtate la Abu Dhabi, a declarat Vladimir Medinski, consilier prezidențial rus și cel care a condus delegația Moscovei.

El a subliniat că, în cadrul negocierilor, s-au discutat aspecte umanitare.

„Am ajuns la un acord de principiu privind un alt schimb de prizonieri la scară largă. Detaliile vor fi anunțate în curând”, a declarat el după discuțiile trilaterale dintre Rusia, Statele Unite și Ucraina, desfășurate la Abu Dhabi. Schimbul de prizonieri între Rusia și Ucraina ar putea avea loc în următoarele 2-3 săptămâni.

Întâlnirea delegațiilor din 11 noiembrie a durat doar aproximativ o oră și jumătate, relatează RIA Novosti. În prima zi, negocierile au durat aproape patru ore și jumătate. Conform relatărilor din presă, principalele subiecte ale întâlnirii din 10 noiembrie au fost dezvoltarea unei noi arhitecturi de securitate și furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. Problemele teritoriale au fost discutate în a doua zi.

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Șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, consilier al președintelui rus, a vorbit cu jurnaliștii pentru a relata rezultatele negocierilor. În numele delegației, Medinski a mulțumit autorităților din Emiratele Arabe Unite pentru excelenta organizare a negocierilor.

„Conflictul ucrainean a demonstrat că sistemul de securitate european funcționează foarte prost“, a declarat Medinski. El a spus că trebuie „vindecat” în totalitate, deoarece „un plasture nu este suficient”. El a adăugat că Rusia consideră că este corectă abordarea problemei privind securitatea după încheierea inevitabilă a conflictului din Ucraina.

Subiectul securității europene a devenit central în negocieri, iar părțile au reușit să găsească un teren comun cu privire la o serie de probleme, a declarat Medinski. Potrivit acestuia, noul sistem de securitate trebuie să fie echitabil, fără a dezavantaja alte țări.

„În timpul discuțiilor de la Abu Dhabi, delegația rusă nu a comunicat cu reprezentanții europeni, iar statutul acestora, aici, rămâne neclar.“, a remarcat Medinski. El a subliniat că europenii contribuie la moartea în masă a populației civile și sunt angajați într-o înșelăciune colectivă a poporului ucrainean.

Potrivit lui Medinski, europenii vor putea participa la negocierile de pace doar atunci când „conștiința lor se va trezi”.

„Ar fi util pentru europeni să învețe de la reprezentanții SUA realismul și dorința de pace. Reprezentanții lui Trump sunt oameni sinceri și eficienți; Rusia este foarte recunoscătoare reprezentanților președintelui SUA. Rusia nu înțelege foarte bine despre ce să discute cu Europa, nu au venit cu nicio propunere“, a mai transmis consilierul lui Putin la finalul negocierilor de la Abu Dhabi.

„Fiecare bucată de pământ rusesc va fi returnată Rusiei, într-un fel sau altul“, a declarat Medinski, comentând problemele teritoriale, potrivit TASS.

Conform sursei citate, delegația Federației Ruse va pleca astăzi din Emiratele Arabe Unite spre Moscova.

Jared Kushner, trimisul special și ginerele președintelui american, Donald Trump, a declarat că, pe 12 noiembrie, el și Steve Whitcoff intenționează să plece la Moscova. Witcoff și Kushner ar putea vizita Rusia și Ucraina în următoarele zile, a declarat o sursă pentru TASS.

„Rusia, SUA și Ucraina au discutat la Abu Dhabi despre sistemul de securitate care va fi implementat după încheierea conflictului“, a declarat, la rândul său, Kushner. El a menționat, de asemenea, că problema teritorială a fost cea mai dificilă în timpul negocierilor.

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