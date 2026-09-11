SUA comemorează 25 de ani de la atentatele din 11 septembrie. Donald Trump a ales să nu participe la ceremoniile de comemorare de la New York, în schimb va fi prezent la ceremonia de la Pentagon. În schimb, JD Vance și foștii președinți Bush, Clinton, Obama și Biden sunt așteptați la Ground Zero, în care Turnurile Gemene, un simbol al Americii s-au prăbușit după ce au fost lovite de două avioane deturnate de teroriștii al-Qaida.

America se oprește din nou, la 25 de ani de la dimineața care i-a schimbat istoria. La Ground Zero, acolo unde se ridicau Turnurile Gemene, familiile victimelor vor rosti pe rând numele celor uciși în atentatele din 11 septembrie 2001. Momentele-cheie ale atacurilor vor fi marcate prin sunetul unui clopot.

Ceremonia din New York îi aduce împreună pe vicepreședintele JD Vance și pe cei patru foști președinți americani aflați în viață – George W. Bush, Bill Clinton, Barack Obama și Joe Biden.

Donald Trump nu va fi însă la Ground Zero: președintele Statelor Unite va participa la comemorarea organizată la Pentagon, care a fost la rândul său ținta teroriștilor în dimineața de 11 septembrie 2001, potrivit France24.

Ceremonia de vineri din Lower Manhattan marchează un sfert de secol de la atacurile în care 2.977 de oameni au fost uciși, fără a-i include pe cei 19 teroriști al-Qaida.

Majoritatea victimelor au murit la New York, după ce două dintre cele patru avioane deturnate au lovit Turnurile Gemene ale World Trade Center.

Sursa video – X/Sursa video – X/@thewakeninq

La 25 de ani distanță, comemorarea de la Ground Zero păstrează unul dintre cele mai puternice ritualuri instituite după tragedie.

Nu sunt programate discursuri politice.

În schimb, membrii familiilor victimelor vor citi numele celor care și-au pierdut viața.

Momentele decisive ale dimineții de 11 septembrie 2001 vor fi marcate prin clopot și momente de reculegere: lovirea celor două turnuri, atacul asupra Pentagonului, prăbușirea Turnurilor Gemene și tragedia zborului United Airlines Flight 93 în Pennsylvania.

„Comemorările de acest gen și discuțiile despre acele evenimente sunt o parte importantă a menținerii vie a amintirii și a înțelegerii modului în care putem preveni ca tragedii de acest fel să se mai repete vreodată”, a declarat Robert Kafka, un american în vârstă de 60 de ani din Chicago, aflat în vizită la Memorialul 9/11.

Primarul Zohran Mamdani participă la ceremonie, în ciuda campaniei împotriva prezenței sale

La comemorarea de la Ground Zero va participa și Zohran Mamdani, primul primar musulman al New Yorkului.

Prezența sa a provocat o controversă politică înaintea ceremoniei. New York Post și fostul primar Rudy Giuliani s-au numărat printre vocile care au cerut ca Mamdani să nu participe la eveniment.

O petiție care a strâns peste 100.000 de semnături îl acuză pe primar că se asociază cu persoane, neidentificate în textul citat, care „disprețuiesc instituțiile americane sau nu sunt suficient de critice față de ideologiile extremiste”.

Criticii acestei campanii consideră însă că religia primarului a devenit în mod nedrept un element al disputei.

„Mă îngrijorează faptul că primarul este tratat diferit doar pentru că este musulman”, a declarat Shahana Hanif, membră a Consiliului Municipal din New York, pentru CNN.

Aerul toxic din New York, detaliul ascuns după atentatele de la 11 septembrie

Mamdani a atras recent atenția și prin desecretizarea a mii de documente referitoare la informațiile pe care autoritățile orașului le aveau despre toxicitatea aerului din Lower Manhattan după prăbușirea World Trade Center.

Problema continuă să aibă consecințe dramatice la un sfert de secol de la atacuri.

Norul imens de praf produs de prăbușirea turnurilor a fost urmat de luni de expunere la poluanți și particule provenite din ruinele complexului.

Mii de oameni care au lucrat, locuit sau intervenit în zonă s-au confruntat ulterior cu afecțiuni grave.

„Oamenii s-au îmbolnăvit pentru că liderii în care aveau încredere i-au mințit și le-au spus că pot respira în siguranță aerul toxic”, a declarat Zohran Mamdani, primarul New Yorkului, marți.

Potrivit datelor World Trade Center Health Program citate în relatare, peste 9.400 de persoane au murit din cauza unor boli asociate expunerilor legate de 11 septembrie și de urmările atacurilor.

Numărul este separat de bilanțul celor 2.977 de victime ucise în atentatele din 2001.