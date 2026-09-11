Institutul Național de Statistică (INS) a publicat câștigul salarial mediu în România aferent lunii iulie. Potrivit datelor, luna trecută, câştigul salarial mediu brut a fost 9709 lei, cu 145 lei (+1,5%) mai mare decât cel înregistrat în luna iunie 2026. De altfel, câteva sectoare de activitate au înregistrat creșteri. Datele se găsesc mai jos.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), câştigul salarial mediu net a fost de 5820 de lei. A fost înregistrată o creştere cu 86 lei (+1,5%) față de luna precedentă. Cele mai mari salarii medii nete au fost înregistrate în IT, cu 13.464 de lei, și în extracția petrolului și gazelor, cu 13.140 de lei. Cele mai mici venituri au fost în alte activități de servicii, cu 2.986 de lei, și în pescuit și acvacultură, cu 3.023 de lei.

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Sectoarele de activitate care au înregistrat creșteri salariale

Prin comparație, câștigul salarial mediu net a crescut cu 5,5% în iulie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut.

În iulie 2026, salariul mediu net a crescut în majoritatea sectoarelor economice. Majorările au fost susținute de prime, bonusuri, ajutoare și alte beneficii, dar și de rezultate mai bune ale companiilor. Creșterile au fost influențate și de reducerea numărului de angajați cu venituri sub medie în unele domenii, se arată în comunicatul Institutului Național de Statistică.

Institutul Național de Statistică a arătat în comunicat și sectoarele de activitate în care au fost înregistrate cele mai mari creșteri ale câștigului salarial mediu net. În acest sens, avem următoarele date:

cu 23,4% în activităţi juridice şi de contabilitate, respectiv cu 20,2% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale;

între 8,0% și 14,5% în activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, activităţi de închiriere şi leasing, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului, alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;

între 3,5% și 6,5% în fabricarea produselor textile, activităţi de poştă şi de curier, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, activităţi de investigații şi protecţie, pescuit şi acvacultură, activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri, activităţi asociative diverse, industria metalurgică, comerţ cu amănuntul.

Scăderea salariului mediu net față de iunie a fost influențată de primele și beneficiile acordate în lunile anterioare. Reducerile au fost determinate și de rezultate mai slabe, producție mai mică sau încasări reduse în funcție de contracte și proiecte.

Domeniile în care s-au înregistrat scăderi salariale

între 7,5% și 11,5% în fabricarea produselor din tutun, activităţi de editare, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, telecomunicaţii, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a., fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice;

între 1,5% și 4,5% în intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii, activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, tipărire şi reproducerea pe suporți a înregistrărilor, alte activităţi extractive, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală.

În sectorul bugetar, salariul mediu net a crescut ușor în sănătate și asistență socială, cu 1,5%, și în administrația publică, cu 0,6%. În învățământ, venitul mediu net a scăzut cu 1,1% față de luna precedentă.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ