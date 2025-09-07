Prima pagină » Actualitate » „Îngerul” care a schimbat destinele a 300 de copii din România. O mamă a creat „Clopoțelul prieteniei” prin care ajutorul merge direct la copil

07 sept. 2025, 19:40, Actualitate
Oana Babagianu este „îngerul” care a schimbat destinele a 300 de copii din România. Mamă a trei copii, aceasta a creat platforma online „Clopoțelul prieteniei” prin intermediul căruia ajutorul pe care o persoană îl oferă va ajunge direct la copil.

Oana Babagianu relevă cât efort financiar se află în spatele pregătirilor copiilor pentru noul an școlar. Este mămică a trei copii și, din dorința de a ajuta pe cei aflați în nevoie, a creat o platformă dedicată lor: „Clopoțelul prieteniei”. A văzut câte greutăți întâmpină un părinte și ce eforturi și sacrificii trebuie să facă pentru ca cei mici să aibă toate lucrurile necesare, la școală.

„Câte caiete, câte ghiozdane, câte penare… și toate triplu la preț față de anul trecut. Am trei copii și, pregătindu-i de școală, am realizat cât de mari sunt cheltuielile. Atunci mi-am zis: dacă mie mi se pare greu, ce fac părinții care trăiesc cu salariul minim?”, mărturisește ea.

Ai completat formularul? – https://forms.gle/rREXnkMJkJEzCQjJA Hai să ajuți un copil să înceapă școala cu câteva lucruri în plus. Nu e vorba despre mine și nici despre bani. Tocmai de aceea vei primi detaliile unui copilaș, iar tu îi vei trimite direct ceea ce are nevoie. De ce? Pentru că vreau să creez punți între oameni. Pentru că nu știi niciodată cum poți schimba destinul unui copil. Pentru că nu știi niciodată ce legătură frumoasă se poate forma între voi. Locul meu nu este acolo. Rolul meu este doar să unesc oamenii. Hai, încă mai ai timp! Completează formularul în secțiunea Dăruiește. https://clopotelulprieteniei.ro

O mamă a creat „Clopoțelul prieteniei” prin care ajutorul merge direct la copil

Din dorința de a face bine în jurul ei, a creat această platformă online, „Clopoțelul prieteniei”, care leagă direct copiii aflați în nevoie de oamenii care vor să ajute. În doar 10 zile, site-ul a reușit, fără echipă, sponsori sau finanțări, să aducă bucurie pentru 300 de copii din România. Micuții au primit ghiozdane, articole vestimentare, dar și rechizite pentru noul an școlar 2025-2026. Alți 150 de copii sunt înscriși, acum, pe site.

„Eu nu strâng bani, nu primesc pachete să le redistribui și nu am vrut să devin un intermediar. Totul se întâmplă direct între copil și cel care vrea să ajute”, a spus Oana Babagianu.

„Cei interesați se înscriu pe site, aleg un copil sau doi, primesc datele și ei trimit online ce e nevoie – un ghiozdan, rechizite, haine. Simplu, curat, transparent. Dacă vor, pot merge mai departe: pot păstra legătura pe termen lung, pot deveni un mentor, un sprijin real în viața acelui copil. Asta mi se pare esența: nu doar un ghiozdan trimis, ci o relație de sprijin pe termen lung”, explică Oana Babagianu pentru „Adevărul”.

Platforma online creată de mămică vine cu o transparență radicală, ajutorul nefiind intermediat de altcineva. Datele emise de un raport din 2020 arată că peste 300.000 de elevi și copii erau defavorizați în România. În 2021, o campanie similară Digi TV arăta că aproape 900.000 de copii din mediul rural nu trăiau bucuria începutului unui nou an școlar. Aceștia nu aveau lucrurile necesare: ghiozdane, rechizite, haine.

Solidaritatea a venit din toate părțile României, de la Urziceni la Timișoara. Persoanele care doresc să ajute se pot înscrie online la „Clopoțelul prieteniei” și pot alege câți copii au nevoie de ajutor. Se vor oferi liste cu lucrurile necesare, iar persoanele care doresc să ofere ajutor vor intra în contact direct cu familia.

