Marile magazine din țara noastră își întâmpină clienții în aceste zile, încă de la intrare, cu produsele din secțiunea BTS (Back to School). Peste doar câteva zile, pe 8 septembrie, începe anul școlar 2025 – 2026, iar wekeend-ul care urmează va fi unul de foc pentru părinții care vor „alerga” după rechizite. Reporterii Gândul au dat o „tură” prin magazine și îți prezintă prețurile la principalele articole pentru școală. Cât costă un caiet, un ghiozdan, sau un penar gata echipat.
Principalul articol de școală căutat în această perioadă este ghiozdanul. În supermarketuri, prețurile pentru rucsacurile de școală diferă, evident, în funcție de calitate, respectiv de mărime sau de brand. De asemenea, ghiozdanele de tip troler sunt mai scumpe, și pot ajunge și la 450 de lei bucata. Prețurile sunt însă pentru toate buzunarele. De exemplu, la 200 de lei se găsesc ghiozdane de calitate, din materiale impermeabile, iar în interior sunt bine compartimentate.
Rucsacuri se găsesc și în magazinele specializate în articole sportive, însă nu sunt cele mai potrivite pentru școală, pentru că nu au compartimentele ghiozdanelor clasice. Sunt, însă, foarte bune pentru sport, iar dacă sunt de la branduri „cool”, ele pot ajunge și la 400 de lei bucata.
Pentru cei mai mici, care merg la grădiniță sau la clasa zero, se găsesc ghiozdane mai micuțe, cu prețuri care pleacă și de la 49 de lei și ajung la 70 – 80 de lei (cu personaje din desene animate).
În ceea ce privește penarele, dacă sunt „de fițe” – produse de un cunoscut brand de jucării – pot ajunge și la 125 de lei bucata, fără însă să conțină și alte rechizite.
Dacă optăm pentru un penar „cinstit”, nu de firmă, dar echipat complet, scoatem din buzunar 40 de lei.
Caietele sunt și ele pentru toate buzunarele, iar în aceste zile, la un supermarket din București, un astfel de articol se vinde și cu 20 de bani bucata. Prețurile caietelor ajung și la 12-13 lei, în funcție de calitate (cele mari, „studențești”). Un caiet normal, A5, dictando, costă, în medie, aproximativ 5 lei.
Anul școlar 2025-2026 este programat să înceapă pe 8 septembrie 2025 și să se încheie pe 19 iunie 2026, conform Ordinului emis de ministrul Educației, Daniel David. În total, elevii vor avea 36 de săptămâni de cursuri, structurate pe module.
Vor fi și vacanțe modulare, două programe extracurriculare și mai multe zile libere pentru elevi.
Structura anului școlar
Potrivit Ordinului ministrului Educației, Daniel David, cursurile se vor încheia pe 19 iunie 2026. Anul școlar care urmează este împărțit în cinci module:
Vacanțe programate în anul școlar 2025-2026:
Clasele terminale vor încheia mai devreme: a XII-a și a XIII-a pe 5 iunie, iar clasa a VIII-a pe 12 iunie. În schimb, elevii din liceele tehnologice și învățământul profesional vor merge la școală până pe 26 iunie.
