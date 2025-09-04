Prima pagină » Actualitate » Cât costă rechizitele în septembrie 2025. Școala începe cu prețuri pentru toate buzunarele, de la 20 de bani caietul, la 450 de lei ghiozdanul

04 sept. 2025
Marile magazine din țara noastră își întâmpină clienții în aceste zile, încă de la intrare, cu produsele din secțiunea BTS (Back to School). Peste doar câteva zile, pe 8 septembrie, începe anul școlar 2025 – 2026, iar wekeend-ul care urmează va fi unul de foc pentru părinții care vor „alerga” după rechizite. Reporterii Gândul au dat o „tură” prin magazine și îți prezintă prețurile la principalele articole pentru școală. Cât costă un caiet, un ghiozdan, sau un penar gata echipat.

Principalul articol de școală căutat în această perioadă este ghiozdanul. În supermarketuri, prețurile pentru rucsacurile de școală diferă, evident, în funcție de calitate, respectiv de mărime sau de brand. De asemenea, ghiozdanele de tip troler sunt mai scumpe, și pot ajunge și la 450 de lei bucata. Prețurile sunt însă pentru toate buzunarele. De exemplu, la 200 de lei se găsesc ghiozdane de calitate, din materiale impermeabile, iar în interior sunt bine compartimentate.

Rucsacuri se găsesc și în magazinele specializate în articole sportive, însă nu sunt cele mai potrivite pentru școală, pentru că nu au compartimentele ghiozdanelor clasice. Sunt, însă, foarte bune pentru sport, iar dacă sunt de la branduri „cool”, ele pot ajunge și la 400 de lei bucata.

Rechizite 2025. Cât costă un penar gata echipat

Pentru cei mai mici, care merg la grădiniță sau la clasa zero, se găsesc ghiozdane mai micuțe, cu prețuri care pleacă și de la 49 de lei și ajung la 70 – 80 de lei (cu personaje din desene animate).

În ceea ce privește penarele, dacă sunt „de fițe” – produse de un cunoscut brand de jucării – pot ajunge și la 125 de lei bucata, fără însă să conțină și alte rechizite.

Dacă optăm pentru un penar „cinstit”, nu de firmă, dar echipat complet, scoatem din buzunar 40 de lei.

Prețul mediu al unui caiet: 5 lei

Caietele sunt și ele pentru toate buzunarele, iar în aceste zile, la un supermarket din București, un astfel de articol se vinde și cu 20 de bani bucata. Prețurile caietelor ajung și la 12-13 lei, în funcție de calitate (cele mari, „studențești”). Un caiet normal, A5, dictando, costă, în medie, aproximativ 5 lei.

Acestea sunt prețurile la majoritatea rechizitelor:

  • Ghiozdan – între 450 de lei și 50 de lei (pentru grădiniță)
  • Penar – între 125 de lei și 40 de lei
  • Stilou – 20 de lei preț mediu
  • Caiet – pleacă și de la 0,20 de lei bucata (ofertă) și ajunge la 12 lei („studențesc”)
  • Acuarele – între 12 lei și 34 de lei
  • Carioci – 17 lei preț mediu (set de 12)
  • Compas – 10 lei preț mediu
  • Radieră – 8 lei preț mediu
  • Plastilină – 20 de lei preț mediu
  • Ascuțitoare – între 7 și 12 lei

Anul școlar 2025-2026: calendar, vacanțe și programe pentru elevi

Anul școlar 2025-2026 este programat să înceapă pe 8 septembrie 2025 și să se încheie pe 19 iunie 2026, conform Ordinului emis de ministrul Educației, Daniel David. În total, elevii vor avea 36 de săptămâni de cursuri, structurate pe module.

Vor fi și vacanțe modulare, două programe extracurriculare și mai multe zile libere pentru elevi.
Structura anului școlar

Potrivit Ordinului ministrului Educației, Daniel David, cursurile se vor încheia pe 19 iunie 2026. Anul școlar care urmează este împărțit în cinci module:

  • 8 septembrie – 24 octombrie 2025
  • 3 noiembrie – 19 decembrie 2025
  • 8 ianuarie – 6/13/20 februarie 2026 – data exactă stabilită la nivel de județ
  • 16/23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026
  • 15 aprilie – 19 iunie 2026

Vacanțe programate în anul școlar 2025-2026:

  • 25 octombrie – 2 noiembrie 2025
  • 20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026
  • O săptămână între 9 februarie – 1 martie 2026 (vacanță mobilă)
  • 4 – 14 aprilie 2026
  • 20 iunie – 6 septembrie 2026

Clasele terminale vor încheia mai devreme: a XII-a și a XIII-a pe 5 iunie, iar clasa a VIII-a pe 12 iunie. În schimb, elevii din liceele tehnologice și învățământul profesional vor merge la școală până pe 26 iunie.

Anul școlar 2025-2026: calendar, vacanțe și programe pentru elevi/Profesorii sună adunarea pentru o GREVĂ generală în educație

