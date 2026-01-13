Prima pagină » Actualitate » Ingredientul adorat de japonezi, dezvăluit de medicul nutriționist Mihaela Bilic. E mai puțin apreciat de români, dar nelipsit din bucătăria asiatică

Ingredientul adorat de japonezi, dezvăluit de medicul nutriționist Mihaela Bilic. E mai puțin apreciat de români, dar nelipsit din bucătăria asiatică

13 ian. 2026, 19:55, Actualitate
Ingredientul adorat de japonezi, dezvăluit de medicul nutriționist Mihaela Bilic. E mai puțin apreciat de români, dar nelipsit din bucătăria asiatică
Medicul nutriționist Mihaela Bilic / Sursa foto: Facebook

Medicul nutriționist Mihaela Bilic dezvăluie care este ingredientul adorat de japonezi și mai puțin apreciat de români, dar foarte bun pentru sănătate. Este vorba despre wasabi, planta nelipsită din bucătăria asiatică, care, potrivit specialistului, stimulează metabolismul, accelerează circulația și contribuie la siguranța alimentară.

Astfel, într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Mihaela Bilic a explicat de ce japonezii se numără printre cele mai longevive popoare din lume. Alimentația lor se bazează pe simplitate, ingrediente puțin procesate și combinații care susțin digestia și sănătatea metabolică.

„Ce învățăm de la japonezi? Că e sănătos să mănânci peștele nepreparat termic. Pentru siguranța alimentară se folosește sos de soia, ridiche murată și wasabi, care împiedică multiplicarea bacteriană”, a explicat medicul nutriționist, pe pagina de Facebook.

Wasabi, mai mult decât un condiment picant

Potrivit Mihaelei Bilic, wasabi nu este ales doar pentru gustul său intens. E o pastă cu efect similar hreanului are proprietăți antibacteriene și ajută la „marinarea” proteinelor din pește, datorită combinației de sare și aciditate.

Mia mult, accelerează circulația sângelui și metabolismul, fiind un aliat pentru persoanele care își doresc o digestie mai eficientă și un control mai bun al greutății corporale.

Rolul orezului în sushi și efectele asupra siluetei

Mihaela Bilic a vorbit și despre importanța orezului în bucătăria japoneză. Are un rol hrănitor, deoarece conține amidon cu absorbție lentă, oferind sațietate pe termen lung. Orezul capătă și un efect prebiotic, benefic pentru flora intestinală, dacă este consumat rece.

Un alt avantaj este lipsa glutenului și conținutul foarte redus de grăsimi, ceea ce face sushi o opțiune mai sănătoasă comparativ cu alte preparate asiatice.

Sushi: dietetic, dar nu lipsit de calorii

Medicul nutriționist explică, totodată, și de ce celebrul sushi nu este sinonim cu… „fără calorii”. Un platou de sushi și maki poate ajunge la aproximativ 600 de calorii, în timp ce sashimi, care nu conține orez, are doar 260 de calorii.

„Diferența o face orezul”, subliniază Mihaela Bilic.

Chiar și așa, sushi rămâne o alegere sigură pentru siluetă, pentru că nu este prăjit, nu conține grăsimi ascunse și nu este încărcat cu sosuri bogate în amidon și glutamat.

Autorul mai recomandă:

Mihaela Bilic a dezvăluit rețeta japoneză pentru longevitate: „Stimulează metabolismul și accelerează circulația”

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a spus adevărul despre SUSHI. Este sau nu sănătos?

Rețeta de sushi de post a lui chef Nicolai Tand. Ce ingredient secret folosește bucătarul „matinalului” de la Antena 1

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Miruță revine și spune că nu a zis că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda: „Este o dezinformare” / Ieri spunea: „Decizia se va lua în CSAT”
20:08
Miruță revine și spune că nu a zis că România ar putea să trimită trupe în Groenlanda: „Este o dezinformare” / Ieri spunea: „Decizia se va lua în CSAT”
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății nu ar vota legalizarea prostituției: „Înainte de toate, ar trebui să protejăm minorii exploatați sexual”
19:53
Ministrul Sănătății nu ar vota legalizarea prostituției: „Înainte de toate, ar trebui să protejăm minorii exploatați sexual”
IMOBILIARE Prețuri în creștere pe piața imobiliară din România, în 2026. În ce oraș sunt cele mai scumpe apartamente în blocuri noi, cu peste 3.300 euro/mp
19:20
Prețuri în creștere pe piața imobiliară din România, în 2026. În ce oraș sunt cele mai scumpe apartamente în blocuri noi, cu peste 3.300 euro/mp
REȚETE Prăjitura românească pe care mulți turiști o preferă. Unii români nici nu au auzit de ea, dar este extrem de delicioasă
19:14
Prăjitura românească pe care mulți turiști o preferă. Unii români nici nu au auzit de ea, dar este extrem de delicioasă
ADMINISTRAȚIE Diana Buzoioanu: ”15 candidați s-au înscris pentru procesul de selecție pentru rolul de Director General la Apele Române”
19:04
Diana Buzoioanu: ”15 candidați s-au înscris pentru procesul de selecție pentru rolul de Director General la Apele Române”
SURSE Răsturnare de situație în negocierile pentru șefia serviciilor secrete: PSD vizează conducerea SRI și are două nume pe masă
18:28
Răsturnare de situație în negocierile pentru șefia serviciilor secrete: PSD vizează conducerea SRI și are două nume pe masă
Mediafax
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum arată acum Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii. E transformată total!
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Președintele Academiei Române, despre votul pentru Unire promis de Maia Sandu: „Calea realistă este integrarea europeană”
Mediafax
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Cercetătorii au găsit dinozaurii „pierduți” ai Europei

Cele mai noi

Trimite acest link pe