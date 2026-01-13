Ingredientul adorat de japonezi, dezvăluit de medicul nutriționist Mihaela Bilic. E mai puțin apreciat de români, dar nelipsit din bucătăria asiatică

Medicul nutriționist Mihaela Bilic dezvăluie care este ingredientul adorat de japonezi și mai puțin apreciat de români, dar foarte bun pentru sănătate. Este vorba despre wasabi, planta nelipsită din bucătăria asiatică, care, potrivit specialistului, stimulează metabolismul, accelerează circulația și contribuie la siguranța alimentară.

Astfel, într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Mihaela Bilic a explicat de ce japonezii se numără printre cele mai longevive popoare din lume. Alimentația lor se bazează pe simplitate, ingrediente puțin procesate și combinații care susțin digestia și sănătatea metabolică.

„Ce învățăm de la japonezi? Că e sănătos să mănânci peștele nepreparat termic. Pentru siguranța alimentară se folosește sos de soia, ridiche murată și wasabi, care împiedică multiplicarea bacteriană”, a explicat medicul nutriționist, pe pagina de Facebook.

Wasabi, mai mult decât un condiment picant

Potrivit Mihaelei Bilic, wasabi nu este ales doar pentru gustul său intens. E o pastă cu efect similar hreanului are proprietăți antibacteriene și ajută la „marinarea” proteinelor din pește, datorită combinației de sare și aciditate.

Mia mult, accelerează circulația sângelui și metabolismul, fiind un aliat pentru persoanele care își doresc o digestie mai eficientă și un control mai bun al greutății corporale.

Rolul orezului în sushi și efectele asupra siluetei

Mihaela Bilic a vorbit și despre importanța orezului în bucătăria japoneză. Are un rol hrănitor, deoarece conține amidon cu absorbție lentă, oferind sațietate pe termen lung. Orezul capătă și un efect prebiotic, benefic pentru flora intestinală, dacă este consumat rece.

Un alt avantaj este lipsa glutenului și conținutul foarte redus de grăsimi, ceea ce face sushi o opțiune mai sănătoasă comparativ cu alte preparate asiatice.

Sushi: dietetic, dar nu lipsit de calorii

Medicul nutriționist explică, totodată, și de ce celebrul sushi nu este sinonim cu… „fără calorii”. Un platou de sushi și maki poate ajunge la aproximativ 600 de calorii, în timp ce sashimi, care nu conține orez, are doar 260 de calorii.

„Diferența o face orezul”, subliniază Mihaela Bilic.

Chiar și așa, sushi rămâne o alegere sigură pentru siluetă, pentru că nu este prăjit, nu conține grăsimi ascunse și nu este încărcat cu sosuri bogate în amidon și glutamat.

Autorul mai recomandă:

Mihaela Bilic a dezvăluit rețeta japoneză pentru longevitate: „Stimulează metabolismul și accelerează circulația”

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a spus adevărul despre SUSHI. Este sau nu sănătos?

Rețeta de sushi de post a lui chef Nicolai Tand. Ce ingredient secret folosește bucătarul „matinalului” de la Antena 1