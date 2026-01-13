Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii

O înregistrare audio din comunicațiile dintre aeronava prezidențială a României și controlorii de trafic aerian elvețieni arată că escorta avioanelor de luptă F-18 nu a fost un „gest de apreciere”, ci a fost prelungită la solicitarea echipajului român.

Înregistrările au fost publicate de jurnalistul Patrick André de Hillerin și surprind momentul în care pilotul aeronavei românești cere explicit avioanelor de luptă ale Forțelor Aeriene Elvețiene să mai rămână câteva minute în formație.

În dialogul cu turnul de control, după ce aeronava prezidențială este interceptată de două avioane F-18, controlorii elvețieni informează echipajul român că escorta este temporală. La scurt timp, urmează solicitarea clară:

„Este posibil ca avioanele de luptă să mai rămână încă 5 minute?”

Răspunsul vine imediat din partea controlorilor:

„Bine, contactăm armata.”

Ulterior, escorta este prelungită pentru „încă câteva minute”, după care misiunea este încheiată la cererea echipajului român:

„Încheiem escorta cu avioanele de luptă, mulțumim!”

Potrivit informațiilor oferite de jurnalist, avioanele militare elvețiene nu se aflau într-o misiune de escortă propriu-zisă. Acestea s-au apropiat de avionul românesc pentru verificarea datelor din solicitarea de „diplomatic clearence” și urmau să părăsească zona.

„Avioanele elvețiene au ajuns lângă aeronava românească, au verificat dacă datele din solicitarea de „diplomatic clearance” și erau pe punctul de a pleca. Atunci pilotul a solicitat ca avioanele F/A 18 să mai rămână 5 minute. De ce? Departamentul de comunicare al Administrației prezidențiale a refuzat să răspundă la această întrebare, cum nu a răspuns la niciuna dintre întrebările pe care le-am pus vineri și azi.”

Acesta mai arată că Ștefan Deleanu a corelat datele de zbor cu orarul aeronavei, fotografiile publicate de președinte și informațiile din Google Maps.

„Ștefan Deleanu mi-a dat o mână de ajutor și a corelat datele de zbor cu orarul, cu fotografiile postate de președinte și cu Google Maps. Chiar prima fotografie postată de președinte este surprinsă în timp ce avioanele se aflau în dreptul localității Winterthur. Conform datelor zborului, avioanele se aflau în acel loc în jurul orei 15:23 (UTC), la două minute după ce pilotul ROF 107 solicitase prelungirea prezenței avioanelor militare. Părerea mea, însă, bazată și pe faptul că cel puțin una dintre fotografii este făcută în acel interval suplimentar solicitat, este că delegația română a solicitat ca avioanele F/A 18 Hornet să mai însoțească avionul prezidențial încă 5 minute pentru a realiza mai multe fotografii/pentru a realiza fotografii. Probabil timpul inițial a fost prea scurt și nu au reușit să obțină cadrele necesare glorificării fotogenica a președintelui.”

În urmă cu aproape o săptămână, președintele Nicușor Dan însă, a prezentat episodul diferit și a sugerat că escorta ar fi fost un gest de apreciere oferit unilateral de Elveția pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana.

