Prima pagină » Actualitate » Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii

Înregistrări publicate de Patrick André de Hillerin arată că, de fapt, aeronava prezidențială a României a cerut elvețienilor să rămână încă 5 minute cu avioanele de luptă în zbor. Exact acela este momentul cu care s-a lăudat Nicușor Dan în fotografii

Bianca Dogaru
13 ian. 2026, 10:42, Actualitate

O înregistrare audio din comunicațiile dintre aeronava prezidențială a României și controlorii de trafic aerian elvețieni arată că escorta avioanelor de luptă F-18 nu a fost un „gest de apreciere”, ci a fost prelungită la solicitarea echipajului român.

Sursa foto: Facebook Nicușor Dan

Înregistrările au fost publicate de jurnalistul Patrick André de Hillerin și surprind momentul în care pilotul aeronavei românești cere explicit avioanelor de luptă ale Forțelor Aeriene Elvețiene să mai rămână câteva minute în formație.

În dialogul cu turnul de control, după ce aeronava prezidențială este interceptată de două avioane F-18, controlorii elvețieni informează echipajul român că escorta este temporală. La scurt timp, urmează solicitarea clară:

„Este posibil ca avioanele de luptă să mai rămână încă 5 minute?”

Răspunsul vine imediat din partea controlorilor:

„Bine, contactăm armata.”

Ulterior, escorta este prelungită pentru „încă câteva minute”, după care misiunea este încheiată la cererea echipajului român:

„Încheiem escorta cu avioanele de luptă, mulțumim!”

Potrivit informațiilor oferite de jurnalist, avioanele militare elvețiene nu se aflau într-o misiune de escortă propriu-zisă. Acestea s-au apropiat de avionul românesc pentru verificarea datelor din solicitarea de „diplomatic clearence” și urmau să părăsească zona.

„Avioanele elvețiene au ajuns lângă aeronava românească, au verificat dacă datele din solicitarea de „diplomatic clearance” și erau pe punctul de a pleca. Atunci pilotul a solicitat ca avioanele F/A 18 să mai rămână 5 minute. De ce? Departamentul de comunicare al Administrației prezidențiale a refuzat să răspundă la această întrebare, cum nu a răspuns la niciuna dintre întrebările pe care le-am pus vineri și azi.”

Acesta mai arată că Ștefan Deleanu a corelat datele de zbor cu orarul aeronavei, fotografiile publicate de președinte și informațiile din Google Maps.

„Ștefan Deleanu mi-a dat o mână de ajutor și a corelat datele de zbor cu orarul, cu fotografiile postate de președinte și cu Google Maps. Chiar prima fotografie postată de președinte este surprinsă în timp ce avioanele se aflau în dreptul localității Winterthur. Conform datelor zborului, avioanele se aflau în acel loc în jurul orei 15:23 (UTC), la două minute după ce pilotul ROF 107 solicitase prelungirea prezenței avioanelor militare. Părerea mea, însă, bazată și pe faptul că cel puțin una dintre fotografii este făcută în acel interval suplimentar solicitat, este că delegația română a solicitat ca avioanele F/A 18 Hornet să mai însoțească avionul prezidențial încă 5 minute pentru a realiza mai multe fotografii/pentru a realiza fotografii. Probabil timpul inițial a fost prea scurt și nu au reușit să obțină cadrele necesare glorificării fotogenica a președintelui.”

În urmă cu aproape o săptămână, președintele Nicușor Dan însă, a prezentat episodul diferit și a sugerat că escorta ar fi fost un gest de apreciere oferit unilateral de Elveția pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

TURISM De ce fug turiștii de una dintre cele mai populare zone din lume. Baruri, hoteluri și investiții de zeci de milioane de euro, aproape de faliment
10:24
De ce fug turiștii de una dintre cele mai populare zone din lume. Baruri, hoteluri și investiții de zeci de milioane de euro, aproape de faliment
TAXE Primarul unei comune din Neamţ a găsit soluţia legislativă prin care să scutească de impozite, în continuare, persoanele cu dizabilităţi
10:05
Primarul unei comune din Neamţ a găsit soluţia legislativă prin care să scutească de impozite, în continuare, persoanele cu dizabilităţi
SPORT Cum au fost umiliți fotbaliștii români de jucătorii turci, într-un hotel din Antalya. „Ne-au luat la caterincă, la vrăjeală”
09:44
Cum au fost umiliți fotbaliștii români de jucătorii turci, într-un hotel din Antalya. „Ne-au luat la caterincă, la vrăjeală”
LIFESTYLE Afacerea cu care o familie de români a dat lovitura în Germania. Este una dintre țările cu cele mai multe businessuri deschise de conaționali
09:39
Afacerea cu care o familie de români a dat lovitura în Germania. Este una dintre țările cu cele mai multe businessuri deschise de conaționali
ULTIMA ORĂ Grupul PACE depune o nouă moţiune simplă. Aceasta îl vizează pe Radu Miruţă: „Ministrul progresist compromite credibilitatea politicii de apărare”
09:30
Grupul PACE depune o nouă moţiune simplă. Aceasta îl vizează pe Radu Miruţă: „Ministrul progresist compromite credibilitatea politicii de apărare”
SPORT Florin Cernat, aproape de prima „lovitură” la FCSB. Transferul cu care noul director sportiv le-a luat ochii lui Gigi Becali și Mihai Stoica
09:05
Florin Cernat, aproape de prima „lovitură” la FCSB. Transferul cu care noul director sportiv le-a luat ochii lui Gigi Becali și Mihai Stoica
Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Cancan.ro
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Adevarul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din asistat în cetățean activ, merită”
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Click
Cutremur la PRO TV! Dispare emisiunea lui Măruță, după 18 ani. Când va avea loc ultima ediție
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Cancan.ro
💣 în lumea televiziunii! Cătălin Măruță, OUT de la Pro TV 😲 Când va fi difuzată ultima emisiune, de fapt
Ce se întâmplă doctore
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
Astronomii au calculat momentul în care vom putea vedea o supernovă de pe Pământ
TURISM Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață
10:42
Orașul aflat la doar puțin peste două ore de București, desemnat cel mai autentic din Europa. Străzi pitorești și un port care pulsează de viață
EXTERNE Scandal în Elveția după o caricatură Charlie Hebdo care ironizează de tragedia de la Crans-Montana: „Victimele arsurilor merg la schi”
10:20
Scandal în Elveția după o caricatură Charlie Hebdo care ironizează de tragedia de la Crans-Montana: „Victimele arsurilor merg la schi”
Înregistrarea sistematică a imobilelor notează gratuit posesia în cartea funciară
10:00
Înregistrarea sistematică a imobilelor notează gratuit posesia în cartea funciară
ANALIZA de 10 „Războiul petrolierelor”, SUA vs. Rusia. Dr. Pierre Thévenin, cercetător în drept maritim internațional: „Când o navă își schimbă pavilionul în timp ce se află pe mare este considerată apatridă”
10:00
„Războiul petrolierelor”, SUA vs. Rusia. Dr. Pierre Thévenin, cercetător în drept maritim internațional: „Când o navă își schimbă pavilionul în timp ce se află pe mare este considerată apatridă”
SPORT Victor Angelescu a lămurit MUTĂRILE din lotul Rapidului. „Trei jucători trebuie să mai vină”
09:44
Victor Angelescu a lămurit MUTĂRILE din lotul Rapidului. „Trei jucători trebuie să mai vină”
EXTERNE Alain Orsoni, omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale
09:28
Alain Orsoni, omul care l-a adus pe Adrian Mutu la Ajaccio, asasinat în stil mafiot chiar la înmormântarea mamei sale

Cele mai noi

Trimite acest link pe