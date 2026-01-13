Editorialistul Patrick André de Hillerin remarcă, în postarea sa recentă, că ministrul Apărării nu are deloc odihnă sau scrupule atunci când e vorba de propria imagine. Radu Miruţă se foloseşte atât de vii, cât şi de morţi cu aceeaşi îndemânare cu care manevrează un plug de zăpadă.

Aşa cum pe vremuri aleşii locali se căţărau pe soclurile monumentelor eroilor din localitate, la marile sărbători, şi se pozau în semn de „respect” pentru defuncţi, aşa şi ministrul Apărării, Radu Miruţă, a ales să se caţere pe mormintele celor ucişi în tragedia de la Crans Montana, din Elveţia, pentru două poze cu liderul Franţei, Emmanuel Macron, şi cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Patrick André de Hillerin scrie, marţi dimineaţă, că „nu, nimeni din România nu se urcă pe tragedia de la Crans-Montana pentru a-și face imagine.” Asta dacă nu ne uităm în direcţia lui Miruţă.

„Doar că, în timp ce oameni de bună credință încearcă să ne și să se convingă de asta, apare acest ficior necioplit pe nume Miruță și spulberă gândurile frumoase și pline de pioșenie ale românilor. Radu Miruță, ministru al Apărării și vicepremier, a participa vineri, 9 ianuarie, la ceremonia de comemorare a victimelor din barul de la Crans-Montana, ceremonie care a avut loc la ora 14:00 în Martigny. Miruță a participat la ceremonie în calitate de reprezentant al Guvernului României, datorită poziției sale de vicepremier, nu celei de ministru al Apărării.

Duminică, după ce a ajuns acasă și s-a odihnit puțin, domnul Ministru a publicat o postare plină de simțire (cel puțin așa s-a dorit) în care a împărtășit momentele grele d.p.d.v. emoțional (desigur) prin care a trecut vineri. Ca să ilustreze emoția, domnul MIruță a postat trei fotografii: una cu el în care dădea mâna cu Emmanuel Macron, una cu el în care stătea pe scaun (picior peste picior, ca niciun alt bărbat din sală) lângă Roberta Metsola, președinta Parlamentului European și încă una cu el aproape ascuns de un trandafir alb pe care-l poartă Roberta Metsola. Frumos”, remarcă jurnalistul.

Băiat simplu, de la ţară, aşa cum se autointitulează fiul unui beneficiar de pensie specială, Miruţă pare „ahtiat după imagine și după asocierea cu oamenii importanți ai acestui continent”.

„Băi, băi, dar omul este atât de ahtiat după imagine și după asocierea cu oamenii importanți ai acestui continent, încât cea de a treia poză este o captură de ecran după un story postat de Metsola. Atât s-a putut: o captură de ecran a unei poze în care apărea și el oarecum legat de președinta PE. Cât de penibili pot fi politicienii români? Cât? À propos, domnule Miruță: le-ați cerut și elvețienilor să vă deconteze cheltuielile, cum le-ați cerut celor din Arabia Saudită și celor din Coreea de Sud?”, întreabă retoric jurnalistul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Patrick Andre de Hillerin îi explică lui Nicușor Dan de ce „cascadoria” de PR în aer s-a sfârșit în dezastru: „Purtătorul de cuvânt al Armatei Elvețiene reconfirmă informațiile publicate inițial”

Patrick Andre de Hillerin denunță lungul șir de „coincidențe” din cazul Marinescu-plagiat. Cum s-a activat o parte a presei după dezvăluirea Emiliei Șercan