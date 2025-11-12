Prima pagină » Economic » Veștile proaste ale zilei vin de la Institutul Național de Statistică: prețurile cresc în continuare. Gândul prezintă cele mai mari scumpiri

Veștile proaste ale zilei vin de la Institutul Național de Statistică: prețurile cresc în continuare. Gândul prezintă cele mai mari scumpiri

12 nov. 2025, 13:28, Economic
Veștile proaste ale zilei vin de la Institutul Național de Statistică: prețurile cresc în continuare. Gândul prezintă cele mai mari scumpiri

Rata anuală a inflației în România a scăzut ușor, la aproximativ 9,8% în luna octombrie 2025, după două luni de stagnare în jurul a 9,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În septembrie 2025, rata anuală a inflației era de 9,9%, dar scăderea de un punct procentual din această lună nu aduce liniște în rândul românilor.  

În luna octombrie 2025, comparativ cu luna septembrie a aceluiași an, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 0,48%, mărfurile nealimentare cu 0,41%, iar serviciile cu 0,74%. Spre deosebire de luna octombrie a anului trecut, creșterile sunt substanțiale, mărfurile nealimentare au crescut cu 10,9%, serviciile cu 10,5% iar mărfurile alimentare cu 7,57%. Scumpirile se resimt cel mai tare inclusiv la ce mai cunoscut aliment de bază pentru români. Pâinea s-a scumpit cu aproximativ 10% în ultimele 12 luni, semn că inflația persistă și că vor mai urma destule luni de scumpiri.

Cele mai mari majorări de prețuri din categoria produselor alimentare s-au menținut la fructele proaspete, 22,74%. Pentru o cafea scoatem mai mult din buzunar cu 19,25% față de anul trecut, în timp ce fructele și conservele din fructe s-au scumpit cu 14,96%. Alte creșteri substanțiale sunt la laptele de vacă, 11,46% și ouă, 9,03%. O altă majorare importantă a tarifelor se observă și la carnea de bovine, cu 10,39%.

Energia electrică, vedeta scumpirilor

Din categoria mărfurilor nealimentare, cea mai însemnată scumpire din octombrie 2025 continuă să fie la energia electrică, care a crescut cu 72,30% după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. De asemenea, din aceeași categorie, tarifele la energia termică au crescut cu 17,70%, la tutun și țigări cu 6,68% și la medicamente cu 5,45%.

La categoria servicii, cele mai mari creșteri de prețuri în octombrie 2025, comparativ cu aceeași lună din 2024, sunt la biletele de transport ale CFR, majorate cu 18,59%, urmate imediat de prețurile la serviciile de igienă și cosmetică, majorate cu 18,54%. Serviciile de reparații auto au o creștere însemnată, de aproximativ 16,57%, chiriile au crescut în ultimul an cu 8,86%, iar transportul urban și-a majorat tariful cu 12,41%.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Protest masiv în Capitală. Sindicaliștii ies în stradă împotriva măsurilor de AUSTERITATE: „Taxați corupția, nu munca!”

Orașele din România cu cele mai mari SCUMPIRI la apartamente. Prețurile s-au dublat în ultimii 6 ani. În Capitală, costul a crescut cu 70%

Citește și

ECONOMIE Povestea lui Daniel Dines, miliardarul român care a lucrat pentru Microsoft și care s-a întors în ţară pentru a crea UiPath, una dintre cele mai valoroase companii pornite în România
10:00
Povestea lui Daniel Dines, miliardarul român care a lucrat pentru Microsoft și care s-a întors în ţară pentru a crea UiPath, una dintre cele mai valoroase companii pornite în România
ECONOMIE Miliardarii Pavăl au pus ochii pe lanțul de supermarketuri Carrefour. Cine se mai bate să preia cele 460 de magazine
19:35
Miliardarii Pavăl au pus ochii pe lanțul de supermarketuri Carrefour. Cine se mai bate să preia cele 460 de magazine
ECONOMIE Primăria București împrumută 100 de milioane de lei ca să aibă bani de facturi pentru căldură
19:06
Primăria București împrumută 100 de milioane de lei ca să aibă bani de facturi pentru căldură
ECONOMIE Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
17:47
Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
ECONOMIE An nou, aceleași promisiuni. Nazare: „Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză”
15:51
An nou, aceleași promisiuni. Nazare: „Nu luăm în calcul ipoteza creşterii TVA pentru bugetul din 2026. Repet. Nu luăm în calcul această ipoteză”
INTERVIU „FoodService & Hospitality Expo”, un business care crește frumos, de la an la an: Silvia Ion, organizator: „În 2026 avem nevoie de mai mult spațiu”
07:00, 11 Nov 2025
„FoodService & Hospitality Expo”, un business care crește frumos, de la an la an: Silvia Ion, organizator: „În 2026 avem nevoie de mai mult spațiu”
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Tratamenul letal al tăcerii. Despre oamenii care pedepsesc prin lipsa comunicării
INEDIT Cel mai în vârstă angajat din lume trăiește în Iași: „O să intru în Cartea Recordurilor”
13:42
Cel mai în vârstă angajat din lume trăiește în Iași: „O să intru în Cartea Recordurilor”
EXTERNE Papa Leon este un adevărat cinefil. Suveranul Pontif a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile
13:38
Papa Leon este un adevărat cinefil. Suveranul Pontif a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile
NEWS ALERT La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze”
13:15
La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze”
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Daniel Băluţă vrea să extindă Bucureştiul dacă ajunge primar
13:12
Daniel Băluţă vrea să extindă Bucureştiul dacă ajunge primar
POLITICĂ Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și AMENZILE. Românii ar putea rămâne cu apartamentele nevândute
13:02
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și AMENZILE. Românii ar putea rămâne cu apartamentele nevândute