Inspectorii ANPC au controlat sucurile, nectarurile și băuturile răcoritoare. Au aplicat amenzi de aproape 2 milioane de lei agenților economici

Inspectorii ANPC au descins în magazinele și în depozitele din toată țara și au aplicat amenzi de aproape două milioane de lei, în urma controalelor la sucuri, nectaruri și băuturi răcoritoare. Din cei peste șase sute de operatori verificați, aproape trei sferturi au fost găsiți cu nereguli grave, de la produse expirate, ambalaje deteriorate și etichetarea incorectă, până la condiții improprii de depozitare.

S-au dat amenzi de aproximativ două milioane de lei, care au fost aplicate de inspectorii ANPC, în timpul unei campanii derulate la începtul lunii august în toată țara, în industria băuturilor răcoritoare și a sucurilor. În total, au fost 630 de agenți economici verificați, iar în cazul a 484 dintre aceștia s-au descoperit deficiențe. Au fost aplicate și sancțiuni, fiind vorba de un total de 396 de amenzi, care au totalizat acea valoare de două milioane de lei. Totodată, au fost 36.000 de litri de suc opriți definitiv de la comercializare. Iar alți 28.000 de litri de suc au fost opriți doar temporar, pentru a se remedia diferite probleme de etichetare a ambalajelor.

Principalele deficiențe au fost comercializarea unor sucuri cu modificări organoleptice. De asemenea, comercializarea unor băuturi cu ambalajele deteriorate și sucuri cu etichete necorespunzătoare. Totodată, inspectorii ANPC au făcut mai multe recomandări românilor atunci când cumpără sucuri, mai ales sucuri naturale și nectaruri: să fie atenți la etichete, iar după ce sunt desfăcute, să fie ținute în frigider și consummate într-un timp cât mai scurt. De asemenea, să ia bon fiscal la fiecare cumpărătură efectuată, pentru a putea, dacă este nevoie, să facă, ulterior, reclamații, potrivit Antena 3.

