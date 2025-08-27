ANPC avertizează consumatorii: Ingredient toxic interzis în produsele COSMETICE din septembrie

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunţat, miercuri, că de la 1 septembrie, cadrul legislativ european interzice utilizarea TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) în produsele cosmetice. Acesta se găseşte în produsele cosmetice pentru unghii, cum sunt ojele semipermanente şi gelurile UV. TPO poate prezenta riscuri pentru sănătate atunci când este utilizat în mod repetat sau în concentraţii mari.

Reprezentanții ANPC au menţionat că România, ca stat european, se aliniază liniilor directoare ale Uniunii Europene privind aplicarea şi supravegherea regulilor aferente produsele cosmetice (inclusiv interdicţii şi controale privind ingrediente periculoase), iar ANPC are competenţe în ceea ce priveşte supravegherea pieţei şi aplicarea sancţiunilor pentru produsele neconforme, privind etichetarea, compoziţia, informarea consumatorilor. Pentru celelalte situaţii competenţa revine Ministerului Sănătăţii.

Consumatorii trebuie să caute în lista de ingrediente denumirea „Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide” sau prescurtarea „TPO” și să evite produsele care îl conțin.

TPO este interzis deoarece poate prezenta riscuri pentru sănătate când este utilizat în mod repetat sau în concentrații mari.

ANPC avertizează că trebuie acordată atenție sporită produselor achiziționate din magazine online internaționale, piețe neautorizate sau de la distribuitori fără etichete în română.

Consumatorii care identifică produse cu TPO sunt sfătuiți să nu le folosească, să informeze comerciantul despre nereguli și să depună reclamații la ANPC.

Autoritatea are competențe în supravegherea pieței și aplicarea sancțiunilor pentru produsele cosmetice neconforme.

