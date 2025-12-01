Momentele COLORATE ale Zilei Naționale: Îmbrânceli cu jandarmii la Alba Iulia / Suveraniștii, dezbinați: „Marș la ruși!”/ Pălăria galbenă-lămâie care a distras atenția de la paradă / Nicușor Dan, din nou, încurcat de protocol

Ziua de 1 Decembrie 2025 a fost marcată de mai multe elemente care au spart monotonia unei zile cu program previzibil. Aflat la prima sa paradă militară, Nicușor Dan a fost urmărit cu mare interes de întreaga audiență, parcă în așteptarea unei noi gafe. Aceasta nu a întârziat să apară. Între timp, la Alba Iulia, blocul suveranist s-a spart, iar lui Călin Georgescu i s-a strigat: „marș la ruși!”.

Monotonia Paradei de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf a fost spartă de judecătoarea Curţii Constituţionale a României, Iulia Scântei, graţie costumaţiei pe care a ales s-o poarte într-o astfel de zi.

Cu pălărie galbenă lămâie şi o jachetă în aceeaşi culoare, pe sub capa bej de deasupra, asortate, în opinia sa, la o încălțăminte sport, o geantă office şi jeans albastru, aşa a putut fi zărită, chiar în prima linie, judecătoarea CCR, Iulia Scântei.

Așa cum ne-a obișnuit de 6 luni, de când este președinte, Nicușor Dan a oferit din nou un moment haios, fâstâcindu-se în momentul în care l-a salutat pe comandatul paradei de 1 Decembrie.

Momente de tensiune au fost însă la Alba Iulia, acolo unde liderii suveraniști, Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă au mers separat, spărgând astfel blocul suveranist.

De altfel, lui Călin Georgescu i s-a strigat „mars la ruși!”.

„Am fost bătut si lovit pentru ca am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat: călin georgescu este un securist, trădător de țară. El manipulează oameni buni, prin minciuni gogonate. După ce își ia banii la plic, de 10 ani la viena. Scopul? Să distrugă România. Marș la Moscova!”, a scris pe Facebook, Adrian Băzăvan, bărbatul care a creat incidentul de la Alba Iuia.

107 ani de la Marea Unire, un an de la Marea Dezbinare. Cum își petrec Ziua Națională cele două Românii, fiecare cu președintele ei. „România onestă” petrece în Capitală, „România suveranistă”, la Alba Iulia

La prima oră a dimineţii de 1 Decembrie, românii s-au adunat, ca în fiecare an, în jurul Arcului de Triumf din Bucureşti. Mulţi români vin de la distanţe cosiderabile ca să-şi privească soţii, copiii sau nepoţii militari, participanţi la paradă. România sărbătoreşte Ziua Naţională alături de românii din toată ţara.

„Uniți prin dezbinare” este sintagma care, din păcate, caracterizează pe deplin Ziua Națională a României sărbătorită în anul 2025. Sub steagul tricolor stau două Românii care se suspectează reciproc. Una este „România Suveranistă”, reprezentată de Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă, care sărbătoresc la Alba Iulia, dar nu împreună, ci separați. A doua este „România Onestă” a lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, care poate fi numită, în același timp, „România austerității, a gafelor și a promisiunilor neonorate”.