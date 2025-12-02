Prima pagină » Actualitate » Întâlnire de urgență între ministrul Sănătății și CJ Prahova în „Criza Apei”. Cinci spitale sunt afectate, 378 de pacienți în pericol

Întâlnire de urgență între ministrul Sănătății și CJ Prahova în „Criza Apei”. Cinci spitale sunt afectate, 378 de pacienți în pericol

02 dec. 2025, 21:10, Actualitate
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a convocat o ședință de urgență cu președintele Consiliului Județean Prahova, cu prefectul județului, conducerea DSP Prahova, dar și cu conducerea ISU Prahova, pentru a gestiona criza apei care a afectat întregul județ. Celula de urgență a fost activată marți la nivelul Ministerului Sănătății, după ce cinci spitale din județul Prahiova au rămas apă menajeră.
Pe fondul crizei apei din Prahova, 100.000 de oameni din două județe au rămas fără alimentare cu apă. De asemenea, centrala electrică de la Brazi a fost oprită pe fondul crizei apei cauzate de creșterea turbidității în barajul Paltinu, care funiza apă și către platforma industrială. În acest context, ministrul Sănătății a anunțat într-o postare pe pagina personală de Facebook că cinci spitale din București vor avea paturi disponibile pentru a prelua pacienţi din judeţul Prahova în caz de nevoie. Rogobete spune că sunt afectate Spitalul Municipal CâmpinaSpitalul de Psihiatrie VoilaSpitalul de Pneumofiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumologie Breaza, în care se află 378 de pacienți. 
Ministrul Sănătății spune că a fost activat mecanismul de suport cu spitalele de urgență din București. Fiecare dintre aceste unități a pus la dispoziție paturi nechirurgicale, chirurgicale, pregătite pentru eventualele transferuri de pacienți. De asemenea, oficialul spune că spitalele din Capitală sunt în alertă, în cazul în care va avea loc un incident major în Prahova. De asemenea, oficialul a transmis că, pentru a sprijini personalul medical și pacienții, se va suplimenta zilnic cu peste 1.650 de recipiente de apă potabilă.

