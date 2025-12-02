Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că a convocat o ședință de urgență cu președintele Consiliului Județean Prahova, cu prefectul județului, conducerea DSP Prahova, dar și cu conducerea ISU Prahova, pentru a gestiona criza apei care a afectat întregul județ. Celula de urgență a fost activată marți la nivelul Ministerului Sănătății, după ce cinci spitale din județul Prahiova au rămas apă menajeră.

Pe fondul crizei apei din Prahova, 100.000 de oameni din două județe au rămas fără alimentare cu apă. De asemenea, centrala electrică de la Brazi a fost oprită pe fondul crizei apei cauzate de creșterea turbidității în barajul Paltinu, care funiza apă și către platforma industrială. În acest context, ministrul Sănătății a anunțat într-o postare pe pagina personală de Facebook că cinci spitale din București vor avea paturi disponibile pentru a prelua pacienţi din judeţul Prahova în caz de nevoie. Rogobete spune că sunt afectate Spitalul Municipal Câmpina , Spitalul de Psihiatrie Voila , Spitalul de Pneumofiziologie Flore ști, Spitalul Or ășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumologie Breaza, în care se află 378 de pacienți.