Miruță: „Am intrat astăzi în camera ilegalităților din transportul rutier de mărfuri”

Radu Miruță, ministrul Apărării și interimar la Transporturi, în urma retregerii PSD de la guvernare, a intrat în această dimineață „în camera ilegalităților din zona transporturilor rutiere de marfă”. Ce a găsit Miruță în camera secretă.
Am intrat în această dimineață în camera ilegalități lor din zona transporturilor rutiere de marfă. Haideți să vedeți ce am găsit și ce măsuri am luat, postează Miruță.
14.429 de camioane au transportat ilegal marfă printr-un singur punct într-o singură lună. De ani de zile pe șoselele din România există montate cântare care măsoară automat masa camioanelor.
Am verificat doar unul dintre aceste cântare.
Am vorbit cu cei de la ISCTR în această dimineață. Au mers la un control fizic, uitându-se în baza de date, și o prind într-o parcare.
Camioanele care înregistrau depășiri ale masei.
Am cerut modificare a legii în această săptămână, să vină cu o propunere astfel încât măsurători în acestor cântare să poată genera sancțiuni.
Sunt cântare care sunt calibrate, care pot fi metrologizate, care au fost verificate și măsoară corect de ani de zile.
Se știe asta, dar probabil că firmele care trec și de 34 de ori pe lună pe acolo sunt ale cuiva și trebuie protejate în dezinteresul cui, în dezinteresul celorlalți, care plătim taxe și impozite pentru a merge pe niște drumuri de viteză, în siguranță și în condiții decente.
Recomandarea autorului: Radu Miruță denunță „ipocrizia celor care pozează în interesați de a se produce în România”. La ce se referă ministrul Apărării și al Transporturilor