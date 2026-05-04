Miruță: „Am intrat astăzi în camera ilegalităților din transportul rutier de mărfuri"

Radu Miruță, ministrul Apărării și interimar la Transporturi, în urma retregerii PSD de la guvernare, a intrat în această dimineață „în camera ilegalităților din zona transporturilor rutiere de marfă”. Ce a găsit Miruță în camera secretă.

Am intrat în această dimineață în camera ilegalități lor din zona transporturilor rutiere de marfă. Haideți să vedeți ce am găsit și ce măsuri am luat, postează Miruță.

14.429 de camioane au transportat ilegal marfă printr-un singur punct într-o singură lună. De ani de zile pe șoselele din România există montate cântare care măsoară automat masa camioanelor.

Am verificat doar unul dintre aceste cântare.

  • Pe luna martie 2026 au fost înregistrate 14.429 de treceri, depășindu-se masa maximă autorizată.
  • Mase de 123t, de 80t, de 60t au trecut de mai multe ori într-o singură lună.
  • 2700 de camioane se repetă, fac acest traseu frecvent, depășind unele 34 de treceri într-o singură lună.
  • Volumul depășiri lor raportat la limita legală al tuturor acestor camioane printr-un singur punct, pe un singur sens.
  • Înseamnă 70,6 milioane kg de marfă care n-ar fi putut trece pe acolo. Asta înseamnă echivalența la peste 3000 de tiruri noi care ar fi trebuit să transporte această diferență de marfă, calculează ministrul interimar.

Camioane protejate

Am vorbit cu cei de la ISCTR în această dimineață. Au mers la un control fizic, uitându-se în baza de date, și o prind într-o parcare.

Camioanele care înregistrau depășiri ale masei.

Am cerut modificare a legii în această săptămână, să vină cu o propunere astfel încât măsurători în acestor cântare să poată genera sancțiuni.

Sunt cântare care sunt calibrate, care pot fi metrologizate, care au fost verificate și măsoară corect de ani de zile.

Se știe asta, dar probabil că firmele care trec și de 34 de ori pe lună pe acolo sunt ale cuiva și trebuie protejate în dezinteresul cui, în dezinteresul celorlalți, care plătim taxe și impozite pentru a merge pe niște drumuri de viteză, în siguranță și în condiții decente.

