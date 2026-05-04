Prima pagină » Actualitate » Polițiștii au reținut doi tineri care dansau pe morminte, în Cimitirul Bellu. Este vorba de o femeie de 24 de ani și un adolescent de 19 ani

Polițiștii au reținut doi tineri care dansau pe morminte, în Cimitirul Bellu. Este vorba de o femeie de 24 de ani și un adolescent de 19 ani

FOTO - Captură video
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Polițiștii Capitalei s-au sesizat din oficiu, luni, după ce în mediul online au apărut imagini cu doi tineri care dansează pe morminte, în Cimitirul Bellu din sectorul 4. În acest caz, anchetatorii au desfășurat activități specifice, în vederea identificării și depistării persoanelor bănuite de comiterea faptei.

FOTO – Captură video

„Astfel, au fost identificate două persoane, respectiv o femeie în vârstă de 24 de ani şi un tânăr în vârstă de 19 ani. Acestea au fost depistate şi, ulterior, audiate de către poliţişti din cadrul Secţiei 14 Poliţie. În urma administrării probatoriului, faţă de cele două persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propuneri legale”, afirmă sursa citată.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de profanare de morminte și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Poliția Capitalei prcizează că tratează cu maximă seriozitate astfel de comportamente care aduc atingere valorilor sociale fundamentale, respectului datorat tuturor cetățenilor și normelor de conviețuire socială, subliniind faptul că asemenea fapte nu vor fi tolerate.

De asemenea, oamenii legii fac apel către cetățeni să manifeste un comportament responsabil și să sesizeze autoritățile competente ori de câte ori sunt martorii unor astfel de situații.

Autorul mai recomandă:

Scene de groază într-un cimitir din Slovacia: zgomote inexplicabile au stârnit panică în sat

Concert în cimitir, la Giurgiu, în ziua de Paști. S-au făcut și dedicații pentru răposați. Imagini incredibile

Doi români au devastat un cimitir în Germania. Peste 150 de morminte au fost profanate. Ce i-a împins la un asemenea gest

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Întâlnire PNL de urgență la un restaurant din București, înaintea votului. Liberalii fac ultimele calcule și strategii. Gândul publică fotografiile și mesajul intern de mobilizare
21:00
Întâlnire PNL de urgență la un restaurant din București, înaintea votului. Liberalii fac ultimele calcule și strategii. Gândul publică fotografiile și mesajul intern de mobilizare
IMOBILIARE Care este cea mai scumpă zonă din Brașov și unde se găsesc cele mai mici prețuri și chirii, în 2026
20:47
Care este cea mai scumpă zonă din Brașov și unde se găsesc cele mai mici prețuri și chirii, în 2026
POLITICĂ Emil Boc. Moțiunea încă se mai joacă. „Politicienii să negocieze până cad sub masă”
20:23
Emil Boc. Moțiunea încă se mai joacă. „Politicienii să negocieze până cad sub masă”
FLASH NEWS Oana Gheorghiu explică demiterea șefului Autorității pentru Digitalizarea României: Deficiențe manageriale grave care pun în pericol fonduri europene
20:00
Oana Gheorghiu explică demiterea șefului Autorității pentru Digitalizarea României: Deficiențe manageriale grave care pun în pericol fonduri europene
VIDEO Miruță: „Am intrat astăzi în camera ilegalităților din transportul rutier de mărfuri”
19:34
Miruță: „Am intrat astăzi în camera ilegalităților din transportul rutier de mărfuri”
TURISM Grecia interzice șezlongurile și umbrelele de soare pe plaje. „Mișcarea prosoapelor” impune reglementări dure
18:53
Grecia interzice șezlongurile și umbrelele de soare pe plaje. „Mișcarea prosoapelor” impune reglementări dure
Mediafax
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Cancan.ro
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Stenograme din ședința PSD înainte de moțiune: Grindeanu spune că PSD „a rezistat asaltului” PNL, iar „emisarii lui Bolojan” au „eșuat lamentabil”
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Click
Ținute spectaculoase la Gala Premiilor Gopo! Monica Bîrlădeanu, Amalia Enache și Dana Rogoz au strălucit pe covorul roșu
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vedeta TV a murit din cauza unei supradoze. A fost găsită fără suflare într-un centru social 😲
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
62% dintre cititori nu au încredere în conținutul AI. De ce este, de fapt, o veste bună?
ULTIMA ORĂ Armata rusă anunță un armistițiu cu Ucraina între 8 și 9 mai, pe durata paradei de Ziua Victoriei
20:52
Armata rusă anunță un armistițiu cu Ucraina între 8 și 9 mai, pe durata paradei de Ziua Victoriei
RĂZBOI Emiratele Arabe Unite anunță că își rezervă dreptul să răspundă la atacurile Iranului
19:51
Emiratele Arabe Unite anunță că își rezervă dreptul să răspundă la atacurile Iranului
FLASH NEWS 🚨 Un șofer a intrat cu autoturismul într-o aglomerație de oameni la Leipzig. Poliția germană: 2 morți, mulți răniți
19:22
🚨 Un șofer a intrat cu autoturismul într-o aglomerație de oameni la Leipzig. Poliția germană: 2 morți, mulți răniți
ULTIMA ORĂ Iranul a reluat atacurile cu rachete și drone asupra țărilor din Golf. Emiratele Arabe Unite au activat apărarea aeriană
18:51
Iranul a reluat atacurile cu rachete și drone asupra țărilor din Golf. Emiratele Arabe Unite au activat apărarea aeriană
SĂNĂTATE Medicii încearcă să evacueze doi pasageri de pe vasul din Cabo Verde după ce un german și doi olandezi au murit de la infecția cu hantavirus
18:48
Medicii încearcă să evacueze doi pasageri de pe vasul din Cabo Verde după ce un german și doi olandezi au murit de la infecția cu hantavirus
FLASH NEWS Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca număr de voturi
18:47
Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca număr de voturi

Cele mai noi

Trimite acest link pe