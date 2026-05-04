Polițiștii au reținut doi tineri care dansau pe morminte, în Cimitirul Bellu. Este vorba de o femeie de 24 de ani și un adolescent de 19 ani

Polițiștii Capitalei s-au sesizat din oficiu, luni, după ce în mediul online au apărut imagini cu doi tineri care dansează pe morminte, în Cimitirul Bellu din sectorul 4. În acest caz, anchetatorii au desfășurat activități specifice, în vederea identificării și depistării persoanelor bănuite de comiterea faptei.

„Astfel, au fost identificate două persoane, respectiv o femeie în vârstă de 24 de ani şi un tânăr în vârstă de 19 ani. Acestea au fost depistate şi, ulterior, audiate de către poliţişti din cadrul Secţiei 14 Poliţie. În urma administrării probatoriului, faţă de cele două persoane a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate în faţa magistraţilor cu propuneri legale”, afirmă sursa citată.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul Secției 14 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de profanare de morminte și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Poliția Capitalei prcizează că tratează cu maximă seriozitate astfel de comportamente care aduc atingere valorilor sociale fundamentale, respectului datorat tuturor cetățenilor și normelor de conviețuire socială, subliniind faptul că asemenea fapte nu vor fi tolerate.

De asemenea, oamenii legii fac apel către cetățeni să manifeste un comportament responsabil și să sesizeze autoritățile competente ori de câte ori sunt martorii unor astfel de situații.

