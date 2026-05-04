Prima pagină » Actualitate » Oana Gheorghiu explică demiterea șefului Autorității pentru Digitalizarea României: Deficiențe manageriale grave care pun în pericol fonduri europene

Oana Gheorghiu explică demiterea șefului Autorității pentru Digitalizarea României: Deficiențe manageriale grave care pun în pericol fonduri europene

Olga Borșcevschi
Oana Gheorghiu explică demiterea șefului Autorității pentru Digitalizarea României: Deficiențe manageriale grave care pun în pericol fonduri europene
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Guvernul l-a demis pe șeful Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Cristian Vlad, care era în funcție de mai bine de patru ani, motivând deficiențe grave în gestionarea instituției. Luni, vicepremierul Oana Gheorghiu a invocat, de asemenea, într-o postare pe Facebook, eșecuri majore și pierderi din PNRR.

„Guvernul l-a demis pe șeful Autorității pentru Digitalizarea României, care era în funcție de mai bine de patru ani. De ce?

  • Eșecuri operaționale în infrastructura critică: Sincope majore în funcționarea platformelor Ghișeul.ro și SEAP, cauzate de neglijențe administrative elementare, precum expirarea certificatelor de siguranță.
  • Gestiune financiară defectuoasă: Pierderea definitivă a unor litigii privind fondurile PNRR, care obligă statul să suporte cheltuieli de peste 14,7 milioane de lei din bugetul național din cauza unei planificări eronate.
  • Întârzieri și nerespectarea legii în proiecte majore: Blocaje în implementarea ROeID și lansarea unor achiziții publice fără aprobările legale necesare, încălcând disciplina financiară.
  • Comunicare publică alarmistă și eronată: Distorsionarea realității privind fondurile europene prin prezentarea unor economii de la licitații drept „pierderi”, generând confuzie nejustificată.
  • Insubordonare și opacitate instituțională: Refuzul repetat de a colabora cu ministerul tutelar și ignorarea deciziilor ierarhice, fapt ce a creat haos juridic pe subiecte precum semnătura electronică.
  • Lipsa de comunicare interinstituțională pentru a clarifica cadrul licitațiiei privind Platforma Națională de Interoperabilitate și lipsa de justificare a costurilor și a modului de întocmire al caietului de sarcini.
  • Lipsă de atenție la experiența cetățeanului cu platformele statului (UX/UI)”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

Vicepremierul Oana Gheorghiu participa la conferinta de presa organizata de Agentia pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice (AMEPIP) privind activitatea institutiei si stadiul indeplinirii tintelor din PNRR referitoare la guvernanta corporativa, eveniment desfasurat in Bucuresti, marti, 28 aprilie 2026. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„ADR, un factor de risc sistemic pentru transformarea digitală a țării”

Vicepremierul susține că instituția a devenit un factor de risc sistemic pentru transformarea digitală a țării.

Mai mult, analiza activității instituției a scos la iveală deficiențe manageriale grave care pun în pericol proiecte strategice și fonduri europene.

„Pentru a asigura succesul jaloanelor din PNRR și modernizarea serviciilor publice, este nevoie de o conducere capabilă să livreze rezultate, nu blocaje.

Această demitere are la bază argumente tehnice și juridice clare, nu considerente politice.

Eficientizarea instituțiilor statului trebuie să se bazeze pe performanță și responsabilitate.

Digitalizarea României nu poate fi blocată de eșecuri de management”, a concluzionat Oana Gheorghiu.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Întâlnire PNL de urgență la un restaurant din București, înaintea votului. Liberalii fac ultimele calcule și strategii. Gândul publică fotografiile și mesajul intern de mobilizare
21:00
Întâlnire PNL de urgență la un restaurant din București, înaintea votului. Liberalii fac ultimele calcule și strategii. Gândul publică fotografiile și mesajul intern de mobilizare
IMOBILIARE Care este cea mai scumpă zonă din Brașov și unde se găsesc cele mai mici prețuri și chirii, în 2026
20:47
Care este cea mai scumpă zonă din Brașov și unde se găsesc cele mai mici prețuri și chirii, în 2026
POLITICĂ Emil Boc. Moțiunea încă se mai joacă. „Politicienii să negocieze până cad sub masă”
20:23
Emil Boc. Moțiunea încă se mai joacă. „Politicienii să negocieze până cad sub masă”
ANCHETĂ Polițiștii au reținut doi tineri care dansau pe morminte, în Cimitirul Bellu. Este vorba de o femeie de 24 de ani și un adolescent de 19 ani
20:03
Polițiștii au reținut doi tineri care dansau pe morminte, în Cimitirul Bellu. Este vorba de o femeie de 24 de ani și un adolescent de 19 ani
VIDEO Miruță: „Am intrat astăzi în camera ilegalităților din transportul rutier de mărfuri”
19:34
Miruță: „Am intrat astăzi în camera ilegalităților din transportul rutier de mărfuri”
TURISM Grecia interzice șezlongurile și umbrelele de soare pe plaje. „Mișcarea prosoapelor” impune reglementări dure
18:53
Grecia interzice șezlongurile și umbrelele de soare pe plaje. „Mișcarea prosoapelor” impune reglementări dure
Mediafax
Sindicatele Polițiștilor cer demisia lui Pîslaru: „Nu cunoaște legislația sau amestecă lucrurile în mod insidios”
Digi24
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
Cancan.ro
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
Prosport.ro
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Adevarul
Stenograme din ședința PSD înainte de moțiune: Grindeanu spune că PSD „a rezistat asaltului” PNL, iar „emisarii lui Bolojan” au „eșuat lamentabil”
Mediafax
Diavolul se îmbracă de la Prada 2, pe primul loc în box office, cu încasări de 77 de milioane de dolari
Click
Ținute spectaculoase la Gala Premiilor Gopo! Monica Bîrlădeanu, Amalia Enache și Dana Rogoz au strălucit pe covorul roșu
Digi24
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vedeta TV a murit din cauza unei supradoze. A fost găsită fără suflare într-un centru social 😲
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Adela Lupșe, femeia din spatele replicii „Vreau să sune telefonul!”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Topul celor mai vândute modele de mașini electrice din lume și clasamentul celor mai mari producători
Descopera.ro
Ce spune știința despre oamenii care vorbesc în somn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Iubi, vii să facem duș împreună?
Descopera.ro
62% dintre cititori nu au încredere în conținutul AI. De ce este, de fapt, o veste bună?
ULTIMA ORĂ Armata rusă anunță un armistițiu cu Ucraina între 8 și 9 mai, pe durata paradei de Ziua Victoriei
20:52
Armata rusă anunță un armistițiu cu Ucraina între 8 și 9 mai, pe durata paradei de Ziua Victoriei
RĂZBOI Emiratele Arabe Unite anunță că își rezervă dreptul să răspundă la atacurile Iranului
19:51
Emiratele Arabe Unite anunță că își rezervă dreptul să răspundă la atacurile Iranului
FLASH NEWS 🚨 Un șofer a intrat cu autoturismul într-o aglomerație de oameni la Leipzig. Poliția germană: 2 morți, mulți răniți
19:22
🚨 Un șofer a intrat cu autoturismul într-o aglomerație de oameni la Leipzig. Poliția germană: 2 morți, mulți răniți
ULTIMA ORĂ Iranul a reluat atacurile cu rachete și drone asupra țărilor din Golf. Emiratele Arabe Unite au activat apărarea aeriană
18:51
Iranul a reluat atacurile cu rachete și drone asupra țărilor din Golf. Emiratele Arabe Unite au activat apărarea aeriană
SĂNĂTATE Medicii încearcă să evacueze doi pasageri de pe vasul din Cabo Verde după ce un german și doi olandezi au murit de la infecția cu hantavirus
18:48
Medicii încearcă să evacueze doi pasageri de pe vasul din Cabo Verde după ce un german și doi olandezi au murit de la infecția cu hantavirus
FLASH NEWS Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca număr de voturi
18:47
Toni Neacșu: Moțiunea de mâine are șansele să o ajungă pe a doua clasată ca număr de voturi

Cele mai noi

Trimite acest link pe