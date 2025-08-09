Întâlnire privată Maia Sandu-Nicușor Dan în Moldova. Cei doi președinți au împărțit „aceeași pătură” la ”Festivalul Lupilor” din Orhei

Preşedintele Nicuşor Dan face o vizită privată în Republica Moldova. El a participat, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la un eveniment organizat în Orheiul Vechi, scrie newsmaker.md. Cei doi șefi de stat au împărțit același neopren pe iarba de pe tăpșan la ”Festivalul Lupilor”.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află într-o vizită privată în Republica Moldova, potrivit newsmaker.md. El a fost văzut, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la ”Festivalul Lupilor”, organizat în Rezervaţia Naturală ”Orheiul Vechi”. Imaginile au fost publicate de postul de televiziune ONE TV

Nicuşor Dan şi Maia Sandu stau liniștiți în iarbă, printre oameni, fără niciun protocol, fără garduri între ei și mulțime. Simpli și autentici, se bucură de muzica ce răsună în Orheiul Vechi, la fel ca oricine venit să sărbătorească tradițiile comune. În mijlocul oamenilor, fără teamă, cei doi președinți arată că legătura dintre cele două țări nu e doar la nivel oficial, ci vie, caldă și sinceră, se postează pe rețele de socializare.

Vizita lui Nicuşor Dan în Republica Moldova nu a fost anunţată în prealabil nici de Preşedinţia României, şi nici de Preşedinţia Republicii Moldova. Potrivit surselor NewsMaker, preşedintele României a fost invitat să participe şi la evenimentele planificate în Republica Moldova, în 31 august 2025, cu ocazia Zilei Limbii Române.

Nicuşor Dan a fost în Republica Moldova şi în luna iunie, la scurt timp după ce a fost învestit în funcţia de preşedinte al României, dar şi în luna martie, în timpul campaniei electorale.