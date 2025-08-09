Apar și primele reacții, după anunțul întâlnirii istorice Trump -Putin! Deși pentru mulți, acest prim pas este sinonim cu reușita de a pune capăt războiului ruso-ucrainean, Andrii Sibiha, ministrul ucrainean de Externe, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război.” Mesajul acestuia vine după ce președintele american Donald Trump a sugerat un schimb de teritorii între Kiev și Moscova.

În 24 februarie 2022, Vladimir Putin a ordonat trupelor ruse să invadeze Ucraina. Deși invazia Rusiei părea pentru mulți o chestiune de zile, ea s-a transformat, cu fiecare zi, într-un război total, în care trupele ruse au atacat nu numai infrastructura militară a Ucrainei, ci și zone civile din orașe și sate, spitale, școli, locuințe.

Războiul din Ucraina a ucis mii de oameni, a strămutat milioane de ucraineni și a distrus orașe întregi. Dincolo de destinele frânte și de viețile pierdute, ucrainenii și-au demonstrat rezistența și solidaritatea în fața atacului rușilor. Ucraina a cerut și a primit în repetate rânduri ajutor financiar, dar și militar din partea Occidentului.

„Ucrainenii merit ă o pace justă”

Comentariile ministrul ucrainean de Externe vin, după ce preşedintele Zelenski a declarat cu puţin timp în urmă că Ucraina „nu va ceda pământ ocupanţilor”, după ce Trump a făcut aluzie la condiţii teritoriale pentru a aduce pacea cu Rusia.

„Ucrainenii merită o pace justă, bazată pe dreptul internaţional şi pe respectarea integrităţii noastre teritoriale şi a frontierelor definite de constituţia noastră”, spune Sibiha, potrivit BBC.

El adaugă că „Rusia îşi continuă teroarea împotriva civililor, ignoră termenele limită şi nu arată niciun interes real pentru încheierea războiului”, în ciuda eforturilor depuse de SUA şi a „dorinţei continue a Ucrainei de a căuta o pace echitabilă.”

Donald Trump se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska, la trei ani şi jumătate de la începutul r ăzboiului

Preşedintele american, care a promis să pună capăt conflictului în „24 de ore” odată revenit la Casa Albă, a indicat vineri că „vor exista schimburi de teritorii în beneficiul tuturor”, fără a da detalii. Aceste comentarii au fost criticate sâmbătă de Volodimir Zelenski.

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețeaua sa Truth Social, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a spus că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a Alaskăi față de Rusia.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a adăugat că Donald Trump a fost invitat în Rusia pentru un potential al doilea summit. Nu a existat însă nicio reacție imediată din partea Ucrainei.

