Fostul premier Nicolae Ciucă este prezent, marți, la funeraliile generalului Dorin Ioniță, care s-a sinucis săptămâna trecută. Cei doi au fost colegi în Armata Română. Ciucă a fost șeful Statului Major General între 2015 și 2019, iar în această perioadă, mai exact în 2019, Ioniță era comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite, subordonată Statului Major al Apărării.

Nicolae Ciucă, la înmormântarea lui Dorin Ioniță

Fostul premier Nicolae Ciucă, și el general al Armatei Române, a apărut la funeraliile lui Dorin Ionuță, generalul care s-a sinucis săptămâna trecută, după o ceartă pe care a avut-o cu femeia cu care avea o relație extraconjugală.

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Generalul Ciucă nu a făcut declarații, el dorind ca prezența sa să treacă neobservată.

El a fost oprit de jurnaliști și întrebat cum poate un militar să facă un asemenea gest, precum cel al lui Dorin Ioniță. Ciucă a răspuns: „Nu cred că poate fi spus nimic acum”.

„Cred că oricine merită un ultim omagiu”, a subliniat fostul premier, după care s-a urcat în mașină și a plecat.

Dorin Ioniță a fost înmormântat marți, 15 septembrie. Ceremonia funerară a avut loc la Cimitirul Orășenesc Voluntari, începând cu ora 12:00. Generalul-locotenent în rezervă a fost înmormântat în uniforma militară.

Cine a fost generalul Dorin Ioniță

General-locotenentul Dorin Ioniță a fost un înalt ofițer de carieră al Armatei Române. Acesta a ocupat funcția de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu” în perioada 5 septembrie 2017 – 31 iulie 2023.

De-a lungul carierei militare, Dorin Ioniță a participat și la misiuni internaționale. A fost observator militar în Republica Democratică Congo, în cadrul misiunii Organizației Națiunilor Unite MONUSCO, precum și la alte operațiuni în Africa. El a coordonat, de asemenea, parada militară organizată de Ziua Națională a României, în decembrie 2019.

De asemenea, în 2019, în calitate de general-maior și comandant al Forțelor Întrunite, Dorin Ioniță a participat la coordonarea românească a exercițiului NATO Saber Guardian, la care luau parte peste 8.000 de militari din 14 țări. În cariera sa a ocupat și alte funcții de conducere în Armata Română, printre care cea de șef al Direcției Instrucție și Doctrină. Pentru activitatea sa militară, Dorin Ioniță a fost decorat de Administrația Prezidențială și a fost avansat inclusiv în cadrul Ordinului „Virtutea Militară”. La 31 iulie 2023, Dorin Ioniță a trecut în rezervă cu gradul de general-locotenent, cu trei stele, printr-un decret semnat de președintele Klaus Iohannis.

FOTO – VIDEO: Mediafax