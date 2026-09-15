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Un fost premier este prezent la înmormântarea generalului Dorin Ioniță, care s-a sinucis. Ce relație au avut cei doi

Olga Borșcevschi
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Fostul premier Nicolae Ciucă este prezent, marți, la funeraliile generalului Dorin Ioniță, care s-a sinucis săptămâna trecută. Cei doi au fost colegi în Armata Română. Ciucă a fost șeful Statului Major General între 2015 și 2019, iar în această perioadă, mai exact în 2019, Ioniță era comandantul Comandamentului Forțelor Întrunite, subordonată Statului Major al Apărării.

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Nicolae Ciucă, la înmormântarea lui Dorin Ioniță

Fostul premier Nicolae Ciucă, și el general al Armatei Române, a apărut la funeraliile lui Dorin Ionuță, generalul care s-a sinucis săptămâna trecută, după o ceartă pe care a avut-o cu femeia cu care avea o relație extraconjugală.

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Generalul Ciucă nu a făcut declarații, el dorind ca prezența sa să treacă neobservată.

El a fost oprit de jurnaliști și întrebat cum poate un militar să facă un asemenea gest, precum cel al lui Dorin Ioniță. Ciucă a răspuns: „Nu cred că poate fi spus nimic acum”.

„Cred că oricine merită un ultim omagiu”, a subliniat fostul premier, după care s-a urcat în mașină și a plecat.

Dorin Ioniță a fost înmormântat marți, 15 septembrie. Ceremonia funerară a avut loc la Cimitirul Orășenesc Voluntari, începând cu ora 12:00. Generalul-locotenent în rezervă a fost înmormântat în uniforma militară.

Cine a fost generalul Dorin Ioniță

General-locotenentul Dorin Ioniță a fost un înalt ofițer de carieră al Armatei Române. Acesta a ocupat funcția de comandant al Comandamentului Forțelor Întrunite „General Ioan Emanoil Florescu” în perioada 5 septembrie 2017 – 31 iulie 2023.

De-a lungul carierei militare, Dorin Ioniță a participat și la misiuni internaționale. A fost observator militar în Republica Democratică Congo, în cadrul misiunii Organizației Națiunilor Unite MONUSCO, precum și la alte operațiuni în Africa. El a coordonat, de asemenea, parada militară organizată de Ziua Națională a României, în decembrie 2019.

De asemenea, în 2019, în calitate de general-maior și comandant al Forțelor Întrunite, Dorin Ioniță a participat la coordonarea românească a exercițiului NATO Saber Guardian, la care luau parte peste 8.000 de militari din 14 țări.

În cariera sa a ocupat și alte funcții de conducere în Armata Română, printre care cea de șef al Direcției Instrucție și Doctrină.

Pentru activitatea sa militară, Dorin Ioniță a fost decorat de Administrația Prezidențială și a fost avansat inclusiv în cadrul Ordinului „Virtutea Militară”. La 31 iulie 2023, Dorin Ioniță a trecut în rezervă cu gradul de general-locotenent, cu trei stele, printr-un decret semnat de președintele Klaus Iohannis.

Foto: presamil.ro

FOTO – VIDEO: Mediafax

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