„Țestoasele” au dat iar cu gaze când mai multe persoane au sărit în apărarea a doi protestatari încătușați. Continuă violențele în Piața Victoriei

Violențele dintre cei care protestează marți în Piața Victoriei și jandarmi continuă și la ora transmiterii acestui articol.

Trupele speciale ale jandarmilor, renumitele „țestoase”, au folosit din nou gaze-lacrimogene în momentul în care mai multe persoane au sărit în apărarea a doi protestatari încătușați de polițiști.

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Continuă violențele extreme în Piața Victoriei, la protestul oierilor.

Gândul publică momentul în care jandarmii gazează fermierii

Protestul de marți din Piața Victoriei a avut parte de mai multe tensionate. Imaginile surprinse în timpul manifestației arată cum oamenii au primit, efectiv, gaze lacrimonege în față.

Jandarmii, echipați până în dinți, cu căști și scuturi, aflați față în față cu protestatarii, încep să înainteze prin mulțime, cu scuturile ridicate, iar în zona de contact se produc îmbrânceli.