Președintele Nicușor Dan a reacționat într-o postare pe rețelele sociale la violențele care au avut loc în Piața Victoriei, unde fermierii protestează față de măsurile și restricțiile care afectează sectorul zootehnic. Șeful statului a condamnat ferm incidentele și a transmis că nicio nemulțumire nu poate justifica agresiunile sau actele de vandalism ale protestatarilor.

„Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă”, a transmis Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

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În mesajul său, Nicușor Dan a subliniat că atacurile, agresiunile și actele de vandalism sunt inacceptabile și trebuie sancționate conform legii. Președintele susține că nicio nemulțumire nu poate justifica un astfel de comportament și punerea în pericol a celorlalți cetățeni aflați în stradă.

Nicușor Dan: „Protestul este o formă de libertate, nu de intimidare”

Nicușor Dan a făcut apel la calm și responsabilitate și a subliniat că dreptul la protest reprezintă o libertate fundamentală într-o societate democratică. Nicușor Dan a atras atenția și asupra mesajelor care pot alimenta tensiunile sociale. Președintele a criticat atât instigarea la violență, cât și tentativele unor politicieni de a amplifica tensiunea în jurul protestului fermierilor.

„Într-o societate democratică, protestul este o formă de libertate, nu de intimidare. Demonstrațiile fac parte din drepturile civice garantate și respectate în toate democrațiile. Exprimarea publică, inclusiv a nemulțumirii față de anumite decizii ale autorităților publice, este garantată prin Constituție, cu condiția organizării și desfășurării de manifestări pașnice.

Șeful statului a recunoscut că România traversează un context social, economic și politic dificil și că acesta a produs numeroase frustrări în rândul populației. El a subliniat însă că violența nu poate reprezenta o soluție.