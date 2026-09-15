Gheorghe Dănulețiu, cunoscut sub numele de Ghiță Ciobanul, a vorbit în exclusivitate la emisiunea „Ai Aflat cu Ionuț Cristache”. Ciobanii își strigă disperarea în fața Guvernului încă de la primele ore ale dimineții. Aceștia sunt supărați și susțin că politicienii vor să le distrugă micile afaceri prin deciziile pe care le iau. Ghiță Ciobanul, participant la protest, a dezvăluit că, printre ciobanii care au venit să protesteze pașnic, s-au aflat și câțiva instigatori care au provocat jandarmii. Oierul susține că motivul pentru care aceștia au răbufnit este că nu mai pot exporta produsele pentru care muncesc și nu își pot vinde marfa la prețul corect. Emisiunea poate fi urmărită integral aici.

El a adăugat că reprezentanții oierilor au depus la guvern o lista cu revendicări pentru protest, dar nu au fost primiți de nimeni și nu au trecut de registratură. Lista a fost depusă, însă, și, câteva ore mai târziu, premierul Bolojan a spus că „a luat act”.

De asemenea, a punctat că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România nu a venit cu nicio soluție, din 2024 și până în prezent, în privința pestelor, iar animalele lor se îmbolnăvesc în continuare. Ciobanii își propun să rămână în Piața Victoriei până mâine dimineață și să aștepte un răspuns din partea Guvernului.

Ghiță Ciobanul: „Vrem să putem exporta și să ne putem vinde marfa pe care o avem la prețul corect”

Ghiță Ciobanul a spus, în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, că protestatarii au fost pașnici și că situația ar fi degenerat după ce, printre aceștia, ar fi apărut câteva persoane pe care le-a descris drept instigatori. Potrivit acestuia, jandarmii au intervenit folosind gaze și bastoane.

Ghiță Ciobanul a explicat că protestatarii au venit în fața Guvernului pentru a atrage atenția asupra problemelor cu care se confruntă crescătorii de animale. El a susținut că aceștia nu mai pot exporta produsele alimentare în anumite piețe și că, din această cauză, sunt nevoiți să își vândă marfa la prețuri pe care le consideră prea mici, inclusiv prin intermediari.

Totodată, acesta a afirmat că o eventuală vaccinare a oilor ar putea afecta posibilitatea de export și a reclamat faptul că autoritățile nu le comunică un termen clar privind restricțiile. Ghiță Ciobanul a subliniat că animalele trebuie hrănite și întreținute în fiecare zi, iar crescătorii se confruntă cu dificultăți în a suporta costurile în aceste condiții.

„Am fost pașnici. Au venit niște instigatori între noi care au mișcat toată treaba asta, iar jandarmii au dat cu gaz și cu bastoanele. Am venit pentru că nu vrem să ni se mai omoare animalele. Vrem să putem exporta și să ne putem vinde marfa pe care o avem la prețul corect, nu la prețul pe care vor să ni-l ofere tot felul de intermediari, de 10-11 lei.

Nu avem voie să exportăm nici în Europa, nici în țările arabe, ci doar carcase în momentul de față. Dacă vom vaccina oile, nu vom mai putea exporta nimic. Nu ne spune nimeni până când. Se tot anulează câte două săptămâni, iar animalele consumă în fiecare zi. Cu ce să le întreținem?”, a adăugat Ghiță Ciobanul

Ghiță Ciobanul susține că ANSVSA nu a venit cu niciun plan pentru eradicarea bolilor din 2024 încoace

Ionuț Cristache l-a întrebat pe Ghiță Ciobanul dacă reprezentanții ANSVSA (Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din România) au venit cu răspunsuri în urma planului transmis Comisiei Europene pentru deblocarea exporturilor de ovine, caprine etc.

Ghiță Ciobanul a susținut că există o lipsă de încredere în modul în care ANSVSA gestionează situația sanitar-veterinară din România. Acesta a afirmat că la Bruxelles ar exista nemulțumiri cu privire la activitatea ANSVSA România.

Totodată, Ghiță Ciobanul a spus că, în urmă cu aproximativ o lună și jumătate, a solicitat demiterea conducerii ANSVSA, pe care o consideră responsabilă pentru modul în care au fost gestionate problemele legate de bolile animalelor. El a susținut că autoritățile ar fi trebuit să elaboreze încă din 2024 un plan pentru eradicarea bolilor, însă acest lucru nu s-ar fi întâmplat.

„ANSVSA a spus la Bruxelles că nu are încredere în ANSVSA România. Am cerut acum o lună și jumătate demiterea conducerii ANSVSA, însă nu a vrut nimeni să o demită, pentru că sunt incompetenți. Care răspunsuri? Ei trebuie să facă un plan pentru eradicarea bolilor, pe care nu l-au făcut din 2024. Atunci am avut pesta micilor rumegătoare. Din 2024 încoace au apărut și variola și pesta”, a spus Ghiță Ciobanul.

Ghiță Ciobanu: „Rămânem aici cât trebuie”

În ceea ce privește protestul, Ghiță Ciobanul a precizat că protestatarii au transmis Guvernului o listă cu revendicări și așteaptă răspunsuri până în dimineața următoare. El a transmis că fermierii sunt hotărâți să rămână în Piața Victoriei atât timp cât va fi necesar pentru a primi răspunsuri și soluții din partea autorităților.

„Am trimis de dimineață o listă cu revendicări și așteptăm ca până mâine dimineață să vină cu răspunsurile. Rămânem aici cât trebuie”, a menționat Ghiță Ciobanul, în exclusivitate pentru Gândul.

Ghiță Ciobanul invită politicienii la stână ca să vadă cât de greu e sa ai grijă de un animal

Ghiță Ciobanul a întrebat ironic dacă politicienii au impresia că animalele pot fi întreținute doar cu povești și i-a invitat să vină să vadă cum se crește un animal și de ce are nevoie pentru a fi îngrijit corespunzător. Ionuț Cristache l-a întrebat de ce au venit în piață și dacă este vorba de vreun partid politic, în schimb Ghiță a răspuns că problemele sunt principalul motiv.

„Ce cred ei, că un animal se ține cu povești? Să vină la noi să vadă cum ținem animalele. Un animal se ține cu pază, cu hrană și cu tot ce trebuie, nu cu povești. Ei, până acum, spun doar povești. La povești suntem buni cu toții. Ce au făcut din 2024 până acum?”, a spus Ghiță Ciobanul la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

Ciobanii vor să protesteze până mâine în Piața Victoriei

Întrebat de moderatorul emisiunii, Ionuț Cristache, dacă au de gând să rămână peste noapte sau, eventual, până mâine la ora 10:00, când ar putea să primească niște răspunsuri din partea Guvernului, Ghiță Ciobanul a răspuns că speră ca oamenii să reziste până mâine. Acesta a adăugat că Jandarmeria face presiuni asupra lor și că, în cazul în care aceste presiuni vor continua, vor mobiliza oameni din toată țara, care vor ieși în stradă pentru a-i susține.

„Rămânem în Piața Victoriei peste noapte. Sper că vor rezista și ei aici dacă Jandarmeria o să mai facă presiuni asupra noastră. Gândiți-vă că o să vină tot poporul în stradă. O să vină oameni din toate județele și o să ieșim cu toții în stradă”, a menționat Ghiță.

Ghiță Ciobanul spune autoritățile au oprit ciobanii pe Valea Oltului

Ghiță Ciobanul a relatat că ceea ce se întâmplă acum în Parlament nu este democrație și a susținut că oamenii au venit să-și susțină micile afaceri, însă, în schimb, au fost batjocoriți de reprezentanții Jandarmeriei.

De asemenea, a adăugat că sunt foarte mulți oameni care se află pe drum și urmează să vină mâine, însă aceștia ar fi fost opriți de autorități pe Valea Oltului sau la marginea Bucureștiului.

„Dacă asta cred politicienii noștri că este democrația, atunci asta e democrația la noi? Când oamenii vin să-și ceară drepturile și sunt batjocoriți de Jandarmerie? Asta este democrația?(…) Jandarmeria i-a oprit pe mulți în trafic, iar noaptea trecută, pe Valea Oltului, îi opreau pentru a-i controla și a verifica ce aveau în mașini. Au fost opriți împreună cu Poliția. În continuare, mai vin oameni, iar în prezent sunt deja mulți opriți la marginea Bucureștiului”a spus Ghiță Ciobanul.

Ciobanii s-au strâns marți, 15 septembrie, să protesteze în Piața Victoriei

Ciobanii protestează în fața Guvernului și spun că nu vor pleca din Piața Victoriei până când autoritățile nu le vor oferi răspunsuri și soluții concrete la problemele cu care se confruntă. Crescătorii de animale reclamă măsurile luate de autorități și susțin că deciziile actuale le afectează grav activitatea și pun în pericol micile afaceri de familie pe care le-au construit în ani de muncă.

Protestul a început marți dimineață, iar participanții anunță că sunt hotărâți să rămână în stradă până când revendicările lor vor fi luate în considerare. Situația a generat și probleme în trafic, după ce protestatarii au blocat circulația pe Șoseaua Kiseleff, în zona Pieței Victoriei.

Manifestația a fost marcată de mai multe momente tensionate. În timpul protestului, situația dintre protestatari și forțele de ordine a escaladat, iar imaginile surprinse la fața locului arată momente în care mai mulți participanți au fost expuși gazelor lacrimogene.

Jandarmii, echipați cu căști și scuturi, au înaintat spre mulțimea de protestatari. În zona de contact dintre cele două grupuri au avut loc îmbrânceli, iar intervenția forțelor de ordine a generat noi tensiuni în rândul manifestanților.

Ce își doresc fermierii

Fermierii au venit în Piața Victoriei cu mai multe revendicări. Crescătorii de ovine reclamă, printre altele, efectele restricțiilor asupra exporturilor de animale, modul în care au fost gestionate focarele de boli și problema despăgubirilor pentru animalele sacrificate.

În Piața Victoriei sunt aproape 3000 de oameni. Fermierii anunță că nu pleacă nicăieri și că sunt dispuși să stea toată noaptea sau chiar mai multe zile în Capitală.