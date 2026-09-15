Prima pagină » Știri externe » Cum relatează presa externă de la protestul violent al fermierilor din Piața Victoriei. Ce titrează Bloomberg și AP

Cum relatează presa externă de la protestul violent al fermierilor din Piața Victoriei. Ce titrează Bloomberg și AP

Cum relatează presa externă de la protestul violent al fermierilor din Piața Victoriei. Ce titrează Bloomberg și AP
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Presa internațională a relatat pe larg protestul violent al fermierilor și al ciobanilor români din Piața Victoriei și a subliniat caracterul spontan al manifestației și intervenția în forță a jandarmilor.

Agenții de presă precum Associated Press și publicații economice de top precum Bloomberg au relatat despre ciocnirile dintre fermieri și autorități din Piața Victoriei. Presa străină notează că protestatarii au forțat cordoanele jandarmilor, iar aceștia au fost nevoiți să recurgă la gaze lacrimogene și să rețină mai multe persoane. Reprezentanții jandarmeriei au relatat că, încă de la început, unii protestatari au refuzat să predea obiectele care ar putea fi folosite pentru a ataca autoritățile.

Jurnaliștii europeni explică contextul din spatele revoltei și arată că mii de crescători de animale protestează împotriva restricțiilor drastice și a interdicțiilor de export pentru ovine și caprine impuse de Uniunea Europeană în urma focarelor de variolă și pestă porcină.

Canalele europene de știri menționează că mitingul din fața Guvernului de la București este unul masiv, dar neautorizat, și a blocat complet traficul rutier și transportul public din centrul capitalei.
Evenimentul din Piața Victoriei a fost urmărit și de agenția internațională Associated Press, care a transmis în direct imagini de la manifestație.

„În direct, în timp ce fermierii români protestează în fața sediului guvernului din București din cauza problemelor care afectează sectoarele zootehnic și agricol”, au transmis cei de la Associated Press.

Protestul fermierilor a început în jurul orei 10:00, iar principala nemulțumire a fermierilor este legată de situația dificilă din zootehnie.

În timpul protestului s-au auzit și scandări în favoarea lui Călin Georgescu, iar George Simion le-a cerut manifestanților să rămână pașnici și să nu răspundă eventualelor provocări. De asemenea, protestatarii au scandat „Jos Guvernul!”, „Nu plecăm!”, „Uniți cu toții să scăpăm de hoți!”.

Mai mulți reprezentanți ai oierilor care protestează în Piața Victoriei au depus la Guvern o listă de revendicări, unde principalele nemulțumiri menționate sunt blocarea exporturilor de ovine și caprine și modul de gestionare a focarelor de boli de la animale. Oierii contestă măsurile aplicate în cazul focarelor de pestă și variolă ovină, în special sacrificarea animalelor, despre care susțin că le provoacă pierderi importante. Protestatarii cer măsuri care să limiteze sacrificarea efectivelor și despăgubirea corespunzătoare a crescătorilor afectați.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Parlamentul European a adoptat „Scutul pentru Democrație” împotriva dezinformării. Rusia este văzută ca principalul stat ostil
17:55
Parlamentul European a adoptat „Scutul pentru Democrație” împotriva dezinformării. Rusia este văzută ca principalul stat ostil
FLASH NEWS Reacție fermă de la Bruxelles. Ursula von der Leyen condamnă Rusia după instigările militare din Danemarca și Lituania: „Un comportament iresponsabil și periculos”
17:37
Reacție fermă de la Bruxelles. Ursula von der Leyen condamnă Rusia după instigările militare din Danemarca și Lituania: „Un comportament iresponsabil și periculos”
CONTROVERSĂ Italia menține controalele în porturi și aeroporturi pentru Spania. Acordul Schengen rămâne suspendat încă 15 zile. Ce anunță guvernul Giorgiei Meloni
17:01
Italia menține controalele în porturi și aeroporturi pentru Spania. Acordul Schengen rămâne suspendat încă 15 zile. Ce anunță guvernul Giorgiei Meloni
CONTROVERSĂ Consilierul lui Putin avertizează că Polonia va fi nimicită rapid în cazul unui război direct cu Rusia. „Varșovia va dispărea în două sau trei zile”
16:18
Consilierul lui Putin avertizează că Polonia va fi nimicită rapid în cazul unui război direct cu Rusia. „Varșovia va dispărea în două sau trei zile”
CONTROVERSĂ Tensiuni majore între Moscova și Copenhaga. Ambasadorul Rusiei acuză Danemarca că a provocat fregata rusă care a tras asupra unui elicopter danez
15:09
Tensiuni majore între Moscova și Copenhaga. Ambasadorul Rusiei acuză Danemarca că a provocat fregata rusă care a tras asupra unui elicopter danez
CONTROVERSĂ Cum au ajuns Statele Unite să prelungească războiul din Ucraina cu un an. Explicațiile ministrului de Externe al Rusiei
14:28
Cum au ajuns Statele Unite să prelungească războiul din Ucraina cu un an. Explicațiile ministrului de Externe al Rusiei
Mediafax
Capcana mortală întinsă de ruși pe front. Cum sunt forțați militarii ucraineni să iasă din adăposturi
Digi24
„Nu vă jucați cu focul, ticăloșilor!”. Reacție dură din PSD după violențele de la protestul ciobanilor din Capitală
Cancan.ro
Băieții Mădălinei Apostol, răpuși de durere la priveghi! Mama iubitei lui Nick Rădoi și-a făcut apariția în baston
Prosport.ro
FOTO. Sydney Sweeney, goală: campioana a reacționat de la Budapesta!
Adevarul
Ce se va întâmpla cu românii din UK dacă se destramă Marea Britanie: „Am putea asista la războaie”
Mediafax
PROTESTELE fermierilor, APMPLIFICATE de Facebook și TikTok. Un Europarlamentar atrage atenția
Click
Nick Rădoi a venit în România pentru trei zile și vrea să stea numai cu familia Mădălinei: „Nu mă simt bine. Trebuie să ajung la medic. Nici voce nu mai am”
Digi24
Piața Victoriei, sub asediu: imagini cu ce nu s-a văzut la TV din ciocnirile dintre protestatari și jandarmi
Cancan.ro
Mădălina Apostol și-a pregătit moartea până la cel mai mic detaliu. Și-a dat ultima suflare în fața unui obiect special pentru ea
Ce se întâmplă doctore
Mesajul dureros al Monicăi Gabor după moartea Mădălinei Apostol. De ce suferea, de fapt, tânăra?
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Inflamația din organism ar putea influența sănătatea mintală?
Mediafax Italia
DESCOPERIRE ȘOCANTĂ! L-au găsit mort într-o... cameră frigorifică!
Mediafax Spania
PRODUSUL care a dat peste cap prețurile din supermarketuri! CÂT A AJUNSĂ SĂ COSTE acum?!
EXCLUSIV Marius Tucă: Fac un apel la jandarmerie să nu mai atace protestatarii/Zeci de dube de jandarmi apără o clădire goală
18:06
Marius Tucă: Fac un apel la jandarmerie să nu mai atace protestatarii/Zeci de dube de jandarmi apără o clădire goală
LIVE 🚨 Au reînceput violențele în Piața Victoriei. 24 de persoane, printre care și 8 jandarmi, rănite la protestul oierilor. 27 de protestatari au fost reținuți după ce au aruncat cu garduri. Jandarmii au răspuns cu gaze lacrimogene
17:47
🚨 Au reînceput violențele în Piața Victoriei. 24 de persoane, printre care și 8 jandarmi, rănite la protestul oierilor. 27 de protestatari au fost reținuți după ce au aruncat cu garduri. Jandarmii au răspuns cu gaze lacrimogene
EXCLUSIV Ghiță Ciobanul, acuzații grave la adresa autorităților: „Au fost sacrificate peste 70.000 de capete/ Au promis despăgubiri de 140 de euro pe oaie. Până acum nu a fost plătit niciun ban”
17:29
Ghiță Ciobanul, acuzații grave la adresa autorităților: „Au fost sacrificate peste 70.000 de capete/ Au promis despăgubiri de 140 de euro pe oaie. Până acum nu a fost plătit niciun ban”
FLASH NEWS Ministrul Educației i-a cerut lui Raed Arafat un ghid anti-dronă pentru elevi. Ce interdicții pentru copii și părinți recomandă șeful DSU
17:25
Ministrul Educației i-a cerut lui Raed Arafat un ghid anti-dronă pentru elevi. Ce interdicții pentru copii și părinți recomandă șeful DSU
REACȚIE AUR cere identificarea și sancționarea agitatorilor de la protestului pașnic din Piața Victoriei: „Este un semnal de alarmă pentru Guvern”
17:22
AUR cere identificarea și sancționarea agitatorilor de la protestului pașnic din Piața Victoriei: „Este un semnal de alarmă pentru Guvern”
FLASH NEWS Victor Ponta îl somează pe Nicușor Dan după violențele extreme din Piața Victoriei: „Nu mai pierdeți nicio zi, după ce ați pierdut deja patru luni! Nominalizați un prim-ministru”
17:10
Victor Ponta îl somează pe Nicușor Dan după violențele extreme din Piața Victoriei: „Nu mai pierdeți nicio zi, după ce ați pierdut deja patru luni! Nominalizați un prim-ministru”

Cele mai noi

Trimite acest link pe