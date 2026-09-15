Presa internațională a relatat pe larg protestul violent al fermierilor și al ciobanilor români din Piața Victoriei și a subliniat caracterul spontan al manifestației și intervenția în forță a jandarmilor.

Agenții de presă precum Associated Press și publicații economice de top precum Bloomberg au relatat despre ciocnirile dintre fermieri și autorități din Piața Victoriei. Presa străină notează că protestatarii au forțat cordoanele jandarmilor, iar aceștia au fost nevoiți să recurgă la gaze lacrimogene și să rețină mai multe persoane. Reprezentanții jandarmeriei au relatat că, încă de la început, unii protestatari au refuzat să predea obiectele care ar putea fi folosite pentru a ataca autoritățile.

Jurnaliștii europeni explică contextul din spatele revoltei și arată că mii de crescători de animale protestează împotriva restricțiilor drastice și a interdicțiilor de export pentru ovine și caprine impuse de Uniunea Europeană în urma focarelor de variolă și pestă porcină.

Canalele europene de știri menționează că mitingul din fața Guvernului de la București este unul masiv, dar neautorizat, și a blocat complet traficul rutier și transportul public din centrul capitalei.

Evenimentul din Piața Victoriei a fost urmărit și de agenția internațională Associated Press, care a transmis în direct imagini de la manifestație.

„În direct, în timp ce fermierii români protestează în fața sediului guvernului din București din cauza problemelor care afectează sectoarele zootehnic și agricol”, au transmis cei de la Associated Press.

Protestul fermierilor a început în jurul orei 10:00, iar principala nemulțumire a fermierilor este legată de situația dificilă din zootehnie.

În timpul protestului s-au auzit și scandări în favoarea lui Călin Georgescu, iar George Simion le-a cerut manifestanților să rămână pașnici și să nu răspundă eventualelor provocări. De asemenea, protestatarii au scandat „Jos Guvernul!”, „Nu plecăm!”, „Uniți cu toții să scăpăm de hoți!”.

Mai mulți reprezentanți ai oierilor care protestează în Piața Victoriei au depus la Guvern o listă de revendicări, unde principalele nemulțumiri menționate sunt blocarea exporturilor de ovine și caprine și modul de gestionare a focarelor de boli de la animale. Oierii contestă măsurile aplicate în cazul focarelor de pestă și variolă ovină, în special sacrificarea animalelor, despre care susțin că le provoacă pierderi importante. Protestatarii cer măsuri care să limiteze sacrificarea efectivelor și despăgubirea corespunzătoare a crescătorilor afectați.