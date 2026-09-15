O parte dintre reprezentanții „Asociaţiei Profesionale a Ciobanilor – APC” a depus, marți, la Guvern o listă de revendicări. Printre măsurile solicitate de crescătorii de animale se numără redeschiderea urgentă a exportului de ovine, fără restricții în comercializare și oprirea sacrificării animalelor.

Lista celor 16 revendicări înaintată la Registratura Guvernului vizează oprirea sacrificării efectivelor, eliminarea taxelor sanitar-veterinare impuse de ANSVSA şi stabilirea unor chirii corecte pentru pajişti. Crescătorii solicită stoparea amenzilor aplicate de inspectorii de muncă, scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate, modificarea legii vânătorii şi trecerea ANSVSA în subordinea Ministerului Agriculturii.

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Protestatarii cer introducerea radarului zootehnic, acordarea de despăgubiri pentru secetă pe pajişti şi acoperirea de către stat a pierderilor financiare cauzate de restricţiile veterinare. De asemenea, crescătorii de animale solicită dialog şi măsuri concrete pentru protejarea fermelor autohtone.

Lista revendicărilor oierilor, depusă la Registratura Guvernului:

Să nu mai fie ucise oile; Redeschiderea urgentă a exportului, fără restricţii în comercializare; Scoaterea ursului brun din categoria speciilor strict protejate; Pajiştile să fie închiriate crescătorilor de animale la preţuri corecte; ITM-ul să nu mai amendeze crescătorii de animale; ANSVSA – stoparea taxelor impuse crescătorilor de animale pentru acţiunile sanitar-veterinare obligatorii; Utilizarea păşunilor şi terenurilor agricole fără restricţii de mediu; Respect pentru fermieri şi medicii veterinari; ANSVSA să treacă în subordinea Ministerului Agriculturii; Radarul zootehnic în domeniul transportului de animale; Modificarea legii vânătorii şi scoaterea interdicţiei de păşunat pentru perioada 06 decembrie – 23 aprilie; Să nu mai fie amendaţi crescătorii de animale pentru că nu sterilizează câinii de la stână; Modificarea filei din carnetul de Comercializare – trebuie să fie penală; Modificarea legislaţiei pentru a se acorda despăgubiri de secetă pentru pajişti; Acoperirea de către stat a costurilor fermierilor în cazul măsurilor impuse pentru protejarea interesului sanitar-veterinar general. Când statul limitează posibilitatea de comercializare, trebuie să compenseze în mod corect prejudiciul economic produs; Dialog, soluţii, decizii reale şi un cadru legislativ eficient pentru salvarea fermelor, deschiderea pieţelor, păstrarea şi protejarea oieritului românesc ca sector economic strategic.

Ilie Bolojan a transmis că a luat act de revendicările oierilor

Guvernul a transmis prin intermediul unui comunicat de presă că premierul Ilie Bolojan a luat act de revendicările depuse la Guvern de „Asociaţia Profesională a Ciobanilor – APC” şi a discutat cu viceprim-ministrul Tanczos Barna despre soluţiile de răspuns la problemele semnalate, iar o parte dintre revendicările înregistrate au fost formulate şi în cadrul celor şase întâlniri anterioare ale reprezentanţilor sectorului ovine cu cei ai Guvernului, potrivit unui comunicat oficial.

În privința exporturilor de ovine și caprine, Guvernul anunță că ANSVSA a transmis Comisiei Europene Planul de Acțiune pentru deblocarea acestora.

„Exporturile vor putea fi reluate după aprobarea acestui plan de către Comisia Europeană”, a transmis Executivul.

De asemenea, Guvernul precizează că sacrificarea animalelor pentru eliminarea riscului de transmitere a pestei micilor rumegătoare sau a variolei a fost aplicată „în mod excepțional și numai în situațiile în care nu au existat alte soluții alternative viabile”. Autoritățile susțin că vor proceda în același mod și pe viitor. În ceea ce privește pajiștile, Ministerul Agriculturii a demarat un control tematic după petițiile primite de la fermieri, pentru a verifica dacă procedurile de închiriere derulate de autoritățile locale au respectat prevederile legale.

De ce solicită crescătorii reluarea exporturilor

Una dintre principalele nemulțumiri ale crescătorilor de ovine și caprine este legată de restricțiile impuse exporturilor de animale vii către state din afara Uniunii Europene. Măsurile au fost instituite în contextul riscurilor sanitar-veterinare asociate unor boli care afectează efectivele de ovine și caprine, iar menținerea lor are consecințe directe asupra fermierilor.

Pentru autoritățile sanitar-veterinare, limitarea circulației animalelor este o măsură de prevenție, menită să reducă riscul de răspândire a bolilor și să protejeze statutul zoosanitar al României. Pentru crescători, însă, restricțiile înseamnă acces mai dificil la anumite piețe externe și, implicit, presiune asupra veniturilor obținute din vânzarea animalelor.

În acest context apare și una dintre principalele nemulțumiri ale oierilor: aceștia cer reluarea exporturilor fără restricții și contestă inclusiv măsurile prin care autoritățile decid sacrificarea animalelor în cazul focarelor sau al riscului de răspândire a unor boli.

Guvernul susține însă că sacrificarea efectivelor a fost dispusă doar în situațiile în care nu au existat alternative viabile, în scopul limitării riscului epidemiologic. În același timp, Executivul anunță că exporturile de ovine și caprine vor putea fi reluate după aprobarea, de către Comisia Europeană, a Planului de Acțiune transmis de ANSVSA.

Ce prevede planul transmis Comisiei Europene

ANSVSA a transmis Comisiei Europene un Plan de Acțiune prin care propune o serie de măsuri pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Printre acestea se află aplicarea unor măsuri sanitare diferențiate în funcție de nivelul de risc epidemiologic din diferite zone ale țării.

În zonele considerate cu risc ridicat, autoritățile propun aplicarea unei scheme complete de vaccinare, în timp ce în celelalte regiuni măsurile ar urma să fie adaptate situației epidemiologice. Potrivit ANSVSA, abordarea urmărește să permită reluarea comerțului cu animale și, în același timp, să limiteze riscul de răspândire a bolilor. Planul trebuie însă aprobat de Comisia Europeană înainte ca exporturile să poată fi reluate, potrivit informațiilor transmise de Guvern.

Restricțiile afectează veniturile crescătorilor

Pentru fermieri, problema exporturilor nu este doar una legată de accesul la o anumită piață, ci și de prețul la care își pot valorifica animalele. Limitarea posibilităților de comercializare poate crește presiunea asupra fermelor, în condițiile în care crescătorii trebuie să suporte în continuare costurile pentru furaje, servicii veterinare, forță de muncă și întreținerea efectivelor.

Oierii susțin că statul ar trebui să acopere și pierderile financiare generate de restricțiile sanitar-veterinare și să adopte măsuri care să permită fermelor să continue activitatea în condiții sustenabile. În același timp, autoritățile trebuie să țină cont de necesitatea prevenirii răspândirii bolilor, astfel încât reluarea comerțului cu animale să nu genereze noi focare sau alte restricții.