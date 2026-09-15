Fostul prim-ministru Victor Ponta a lansat un mesaj dur pe rețelele sociale, în contextul protestelor violente ale oierilor din Piața Victoriei. Acesta avertizează că România este în pragul unei „explozii sociale și economice” și i-a cerut președintelui Nicușor Dan să desemneze de urgență un premier, pentru ca țara să poată ieși din criză.

Victor Ponta i-a adresat un mesaj direct președintelui României în care i-a reproșat că au trecut deja patru luni de când România nu are un premier și un Guvern cu puteri depline.

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Ponta: „Nu mai pierdeți nicio zi, după ce ați pierdut deja patru luni!”

De asemenea, fostul premier susține că desemnarea unui nou prim-ministru, care să formeze o echipă de guvernare alcătuită din „oameni profesioniști și patrioți”, este singura soluție prin care poate fi depășită criza politică pe care România o traversează.

„Domnule președinte Dan, nu mai pierdeți nicio zi, după ce ați pierdut deja patru luni! Nominalizați un prim-ministru care să formeze o echipă de guvernare alcătuită din oameni profesioniști și patrioți! Doar așa putem ieși din prăpastia în care ne aflăm!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Victor Ponta a făcut, de asemenea, apel la calm și a respins violența ca soluție pentru nemulțumirile fermierilor și societății. Acesta a subliniat că manifestațiile și tensiunile sociale sunt rezultatul problemelor cu care se confruntă oamenii.