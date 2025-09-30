Prima pagină » Actualitate » Într-un raport al Departamentului de Stat al SUA, investitorii americani se plâng de corupția vameșilor români, funcționarilor publici și fiscali

Luiza Dobrescu
30 sept. 2025, 08:34, Actualitate
Departamentul de Stat al SUA a realizat un raport în care consemnează că oamenii de afaceri americani s-au plâns de corupția de România. Cei mai amintiți sunt vameșii, funcționarii din cadrul municipiilor și orașelor și autoritățile fiscale. 

Este un raport mai puțin critic, față de ce s-a mai publicat și cu alte ocazii despre corupția din România, după ridicarea Mecanismului de Verificare și Cooperare. Se atrage din nou atenția asupra corupției la nivel înalt și asupra problemelor majore din justiție. Cu alte cuvinte,  după ridicarea MCV, rapoartele Comisiei Europene privind justiția și statul de drept din România au fost puternic cosmetizate politic.

Potrivit aceluiași raport, România a făcut pași semnificativi în combaterea fenomenului, însă continuă să fie „o provocare majoră”, iar progresele sunt lente, este menționat în document.

Acesta mai critică modificările legislative care au slăbit lupta anticorupție, închiderea a aproape 10.000 de dosare penale din cauza prescripției și percepția covârșitoare din mediul de afaceri că fenomenul este generalizat.

Departamentul de Stat mai scrie  că practicile corupte „rămân răspândite” în anumite sectoare, în timp ce măsurile de descurajare avansează prea lent.

Din cauza modificărilor anterioare ale legilor justiției, precum și presiunile asupra DNA, au fost afectată eficiența luptei anticorupție.

Între 2022 și 2025, 9.635 de dosare penale au fost închise, ceea ce a dus la apariția blocajului juridic generat de prescripția răspunderii penale. De asemenea, România continuă să piardă cauze la CEDO din cauza duratei excesive a proceselor.

”Secțiunea 8. Corupția România a făcut progrese semnificative în combaterea corupției, însă aceasta rămâne o provocare continuă. În Indicele de Percepție a Corupției 2024 al Transparency International, România s-a clasat pe locul 65 din 180 de țări, situându-se sub media UE de 62″, este menționat în raport.

În același raport, se mai face referire și la reglarea problemelor din economia subterană.

„Raportul de țară pentru România din 2024 al CE a remarcat progrese în reducerea sarcinii de reglementare și a dimensiunii economiei subterane. Cu toate acestea, raportul a constatat și necesitatea de a aborda provocările legate de vulnerabilitățile macroeconomice, competitivitate și deficitul de forță de muncă/competențe.”

