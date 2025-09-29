Călin Georgescu își liniștește susținătorii și promite să continue lupta: „Nu te retragi, nu te predai! Vezi cum se așază lucrurile și ACȚIONEZI”

După o perioadă în care a stat departe de scena publică, fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, revine cu un mesaj neașteptat. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Georgescu a spus clar că tăcerea nu înseamnă retragere și că toate atacurile primite l-au făcut mai puternic. Urmăriți aici emisiunea integrală.

„Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Nu te predai. Vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și acționezi. Nu există altă formă”, a spus Georgescu.

El a transmis și un mesaj direct către cei care l-au contestat: