Bianca Dogaru
29 sept. 2025, 20:12, Marius Tucă Show
Călin Georgescu își liniștește susținătorii și promite să continue lupta: „Nu te retragi, nu te predai! Vezi cum se așază lucrurile și ACȚIONEZI”

După o perioadă în care a stat departe de scena publică, fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, revine cu un mesaj neașteptat. Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, Georgescu a spus clar că tăcerea nu înseamnă retragere și că toate atacurile primite l-au făcut mai puternic. Urmăriți aici emisiunea integrală. 

„Faptul că taci o perioadă nu înseamnă că te-ai retras. Nu te predai. Vezi cum stau lucrurile, analizezi cu atenție și acționezi. Nu există altă formă”, a spus Georgescu.

El a transmis și un mesaj direct către cei care l-au contestat:

„Aș vrea să le mulțumesc celor care m-au trădat pentru că m-au întărit. Vreau să le mulțumesc celor care m-au jignit pentru că m-au înălțat și vreau să mulțumesc în special celor care m-au lovit pentru că m-am ridicat.”

