Invitat în cadrul unei ediții speciale a „Marius Tucă Show”, fostul prezidențiabil, Călin Georgescu, spune despre poporul român că „trebuie iubit, nu condus”.

Călin Georgescu este interesat de o Românie creatoare, în detrimentul celei „care cerșește, cum este acum”. Acesta a mai spus, în emisiunea lui Marius Tucă, de la Gândul, că românul „suferă mai mult decât pe vremea care ați menționat-o exact(n.r înainte de alegeri). Și a constatat acest lucru din poziția de „creștin curant”

„M-ați întrebat în ce calitate, pentru că cel mai important lucru este să faci bine și dacă ne-am uitat la ce a făcut marele voievod Constantin Brâncoveanu, binele în tăcere, este o aspră poziție, a într-adevăr, creștinului curant.”

Georgescu a mai spus gazdelor emisiunii „Marius Tucă Show” că România este o țară care nu duce lipsă „de resurse, ci de libertate”.

„Cert este un lucru că m-a interesat și mă interesează România care creează, nu România care cerșește, cum este astăzi. Pe de altă parte, nu ducem lipsă de resurse, ducem lipsă de libertate. Și convingerea mea fermă este că poporul român trebuie iubit, nu condus.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Horațiu Potra, fiul și nepotul său se află în custodia Poliției din Dubai. Ministrul Justiției, EXCLUSIV pentru Gândul: „Au început procedurile de extrădare”

Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”