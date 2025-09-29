Prima pagină » Actualitate » Călin Georgescu: „Mă interesează România care creează, nu România care cerșește”

Călin Georgescu: „Mă interesează România care creează, nu România care cerșește”

Luiza Dobrescu
29 sept. 2025, 20:25, Actualitate
Călin Georgescu:

Invitat în cadrul unei ediții speciale a „Marius Tucă Show”, fostul prezidențiabil, Călin Georgescu, spune despre poporul român că „trebuie iubit, nu condus”. 

Călin Georgescu este interesat de o Românie creatoare, în detrimentul celei „care cerșește, cum este acum”. Acesta a mai spus, în emisiunea lui Marius Tucă, de la Gândul, că românul „suferă mai mult decât pe vremea care ați menționat-o exact(n.r înainte de alegeri). Și a constatat acest lucru din poziția de „creștin curant”

„M-ați întrebat în ce calitate, pentru că cel mai important lucru este să faci bine și dacă ne-am uitat la ce a făcut marele voievod Constantin Brâncoveanu, binele în tăcere, este o aspră poziție, a într-adevăr, creștinului curant.”

Georgescu a mai spus gazdelor emisiunii „Marius Tucă Show” că România este o țară care nu duce lipsă „de resurse, ci de libertate”.

„Cert este un lucru că m-a interesat și mă interesează România care creează, nu România care cerșește, cum este astăzi. Pe de altă parte, nu ducem lipsă de resurse, ducem lipsă de libertate. Și convingerea mea fermă este că poporul român trebuie iubit, nu condus.”

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Horațiu Potra, fiul și nepotul său se află în custodia Poliției din Dubai. Ministrul Justiției, EXCLUSIV pentru Gândul: „Au început procedurile de extrădare”

Ion Cristoiu: „DOSARUL lui Georgescu depășește imaginația din peripețiile soldatului Svejk”

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Călin Georgescu despre TVA-ul de 24% și cum factura la energie eficientizează taxele poporului român
21:04
Călin Georgescu despre TVA-ul de 24% și cum factura la energie eficientizează taxele poporului român
NEWS ALERT Călin Georgescu: „Pacea va veni în Ucraina la finalul anului viitor”. Deznodământul conflictului, va adera Ucraina la UE și NATO?
20:49
Călin Georgescu: „Pacea va veni în Ucraina la finalul anului viitor”. Deznodământul conflictului, va adera Ucraina la UE și NATO?
ACTUALITATE Călin Georgescu, despre dosarul în care este inculpat: „Cu diavolul nu intri în conversație. Deci nu am ce conversație cu cu cei de teapa aceasta”
20:40
Călin Georgescu, despre dosarul în care este inculpat: „Cu diavolul nu intri în conversație. Deci nu am ce conversație cu cu cei de teapa aceasta”
ACTUALITATE Polițist antidrog, reținut într-un dosar DIICOT de trafic de DROGURI. 20 de persoane au ajuns în arest
19:45
Polițist antidrog, reținut într-un dosar DIICOT de trafic de DROGURI. 20 de persoane au ajuns în arest
ACTUALITATE Concedieri masive la o fabrică din România, din octombrie. Peste 200 de oameni vor fi disponibilizați
19:15
Concedieri masive la o fabrică din România, din octombrie. Peste 200 de oameni vor fi disponibilizați
ACTUALITATE După săptămâni de amânări și discuții tensionate între miniștri și liderii Coaliției, RECTIFICAREA bugetară a fost în sfârșit publicată
19:05
După săptămâni de amânări și discuții tensionate între miniștri și liderii Coaliției, RECTIFICAREA bugetară a fost în sfârșit publicată
Mediafax
Călin Georgescu, întrebat dacă îi va face dosar procurorului general Florența: Cu diavolul nu intri în conversații
Digi24
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
Cancan.ro
Când și unde va fi înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a făcut anunțul!
Prosport.ro
FOTO. Blonda de 26 de ani s-a afișat cu milionarul de 64 de ani, care are 5 divorțuri
Adevarul
Ce spun basarabenii despre România. „Dacă o să vedem că-i bâja, poate ne-om și uni la un moment dat”| REPORTAJ
Mediafax
Călin Georgescu: „Dosarul meu este o copie la indigo după dosarul lui Donald Trump”
Click
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
O acrobată a căzut de la 5 metri înălțime și a murit, în timpul spectacolului, la un circ din Germania. Mariana avea 27 de ani
Digi24
VIDEO Incendiu de amploare la un hotel din Prahova închis de ISU: două tinere care lucrau în hotel au murit. Primele ipoteze privind ca
Cancan.ro
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Ce se întâmplă doctore
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
observatornews.ro
Dronă militară descoperită de o femeie în Tulcea când se plimba. Nu este clar când s-a prăbuşit. Anunţul MApN
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Lewis Hamilton, mesaj emoționant după moartea celui mai bun prieten al său: „A murit în brațele mele”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Amenda de motocultor în 2025: De ce sunt pedepsiți cei care circulă cu aceste utilaje pe un drum public
Descopera.ro
Ceaiul vechi de secole care face MINUNI în organism
Capital.ro
Călin Georgescu a fost trădat. Apropiații săi au vrut să-l vadă dispărut din scenă. Cine i-a vrut răul: Nu m-a durut!
Evz.ro
Adrian Minune a ratat șansa să fie multimilionar. Totul a fost la un click distanță
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un nou mesaj din partea mamei Andreei Cuciuc, după ce a mărturisit că fiica ei ar fi fost omorâtă. Ce spune soția artistului Igor Cuciuc: “O să am grijă să primească fiecare ce a oferit.”
RadioImpuls
Acuzații GRELE la adresa tatălui campionului David Popovici: "A fost scandal. S-a folosit de notorietatea fiului". INFORMAȚIA momentului despre Mihai Popovici zguduie lumea sportului: "Acesta este tristul adevăr"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Secretele designerilor: Cum se transformă hainele de blană în adevărate opere de artă (P)