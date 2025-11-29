Trump amenință că va anula toate ordinele executive ale lui Biden, semnate cu dispozitivul „autopen”. Ce documente ar fi vizate

Președintele Donald Trump a anunțat, vineri, că anulează toate documentele despre care se presupune că ar fi fost senate de predecesorul său Joe Biden, utilizând dispozitivul autopen de semnătură automată.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a susținut că 92% din documentele semnate în timpul președinției lui Biden au fost realizate cu ajutorul dispozitivului.

Dispozitivul autopen, care include un pix adevărat și semnează pe hârtie folosind un șablon de scriere de mână, reproduce automat semnătura unei persoane cu o precizie ridicată.

„Orice document semnat de Sleepy Joe Biden cu Autopen, care reprezenta aproximativ 92% dintre acestea, este prin prezenta reziliat și nu mai are nicio putere sau efect.”, a transmis Trump pe Truth Social.

„Utilizarea Autopen-ului nu este permisă fără aprobarea specifică a Președintelui Statelor Unite.”

El a adăugat: „Prin prezenta, anulez toate ordinele executive și orice altceva care nu a fost semnat direct de Joe Biden, deoarece persoanele care au operat Autopen au făcut-o ilegal.” „Joe Biden nu a fost implicat în procesul Autopen și, dacă va spune că a fost, va fi acuzat de mărturie mincinoasă.”, spune Trump.

Trump a susținut în repetate rânduri că Biden nu era apt din punct de vedere mintal, spre sfârșitul mandatului său, iar personalul său a luat decizii în numele său, folosind un autopen pentru a le semna fără știrea lui.

Trump nu a furnizat nicio dovadă pentru afirmațiile sale, în timp ce Biden și foștii săi consilieri au negat că ar fi luat decizii în numele său.

În iunie, Biden a declara: „Permiteți-mi să fiu clar: am luat deciziile în timpul președinției mele. „Eu am luat deciziile privind grațierile, ordinele executive, legislația și proclamațiile. Orice sugestie că nu am făcut-o este ridicolă și falsă.”

Trump a folosit și el un autopen, dar a susținut că l-a folosit doar „pentru documente foarte neimportante”.

Portretul lui Biden, înlocuit cu un autopen

La începutul acestui an, Trump a înlocuit portretul lui Biden de la Casa Albă cu o imagine a unui dispozitiv autopen. Republicanul a creat o galerie, în aripa de Vest a Casei Albe, în septembrie 2025, care omagiază toți președinții americani, dar a înlocuit portretul lui Joe Biden cu o fotografie a unei mașini. De atunci, oricine a vizitat Casa Albă a primit un tur prin fața celor 47 de președinți americani.

Guvernul SUA a folosit pixuri automate încă din administrația Truman, iar Biroul de Consiliere Juridică al Departamentului de Justiție a confirmat anterior că utilizarea dispozitivului este legală pentru semnăturile prezidențiale asupra legislației și actelor executive , atâta timp cât este autorizată de președinte.

Ce ordine ar putea fi anulate

În timpul președinției lui Biden, acesta a semnat 162 de ordine executive, pe lângă sute de memorandumuri, proclamații și notificări.

Deși Trump a semnat în ianuarie un ordin executiv care a abrogat aproape 80 de ordine executive din epoca Biden, unele dintre cele care par să rămână în vigoare și care ar putea fi acum anulate includ: Ordinul Executiv 14087, care reduce costurile medicamentelor eliberate pe bază de rețetă în SUA; Ordinul Executiv 14096, care se concentrează pe justiția de mediu; și Ordinul Executiv 14110, care ia măsuri drastice împotriva dezvoltării și utilizării inteligenței artificiale (IA).