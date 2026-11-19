Ioana Dogioiu, fosta purtătoare de cuvânt din Guvernul Bolojan, a reacționat joi 19 noiembrie, într-o postare pe Facebook, la decizia premierului Luca Niculescu, prin care l-a delegat pe vicepremierul Marian Neacșu cu o serie atribuții cu impact asupra bugetului. Gestul actualului șef al Executivului l-ar transforma pe social-democratul, Marian Neacșu, în premierul „de facto” al României, susține Dogioiu, opinie împărtășită și de Oana Gheorghiu. În ciuda criticilor pe care i le aduce, fosta purtătoare de cuvânt nu ezită să-și exprime aprecierea față de abilitățile acestuia ca om politic.

„Fără niciun dubiu, premierul României este de ieri Marian Neacșu. Funcția a fost adjudecată de facto cu acte de PSD. Iar puterea concentrată de dl Neacșu, care e și ministru de Interne, a ajuns imensă”, spune Ioana Dogioiu în postare.

Având în vedere extinderea atribuțiilor lui Neacșu la nivelul altor 12 ministere, Ioana Dogioiu pune sub semnul întrebării și adevărata șefie a Partidului Social Democrat,

„În aceste condiții, oare președinte PSD cine mai e de facto începând de ieri?”, spune Dogioiu.

Fosta purtătoare de cuvânt a Guvernului critică gestul lui Luca Niculescu de a-l însărcina pe Marian Neacșu cu atribuții în 12 ministere și structuri guvernamentale și consideră că puterea este concentrată „în mâna unui singur om”.

„Acum tocmai echilibrul s-a dus, totul e în mâna unui singur om, o uriașă concentrare de putere care dezactivează premierul de jure.

Apoi, esențial, peste inițiativele Ministerului de Finanțe nu exista supravizare. Acum dl Neacșu poate bloca inclusiv Ministerul de Finanțe”, a mai spus Ioana Dogioiu.

În ciuda criticilor, Dogioiu îi recunoaște calitățile profesionale.

„Este adevărat că dl Neacșu face parte din infima minoritate de la conducerea PSD care chiar înțelege administrația, funcționarea statului. Spre deosebire de dl Grindeanu, de exemplu. Dar competența nu implică și garanția că ea va fi corect folosită”, a mai precizat Ioana Dogioiu.

Ioana Dogioiu l-a lăudat pe Marian Neacșu: „Foarte competent, profesionist”

Nu este prima dată când Ioana Dogioiu își arată aprecierea față de Marian Neacșu, vicepremier și actual ministru de Interne. Într-un interviu recent, pentru Europa FM, aceasta l-a caracterizat drept un om politic „profesionist”, care „înțelege” cu adevărat aspectele ce privesc funcționarea țării.

Afirmațiile fostei purtătoare de cuvânt a fostul prim-ministru, Ilie Bolojan, sunt cel puțin surprinzătoare, având în vedere că Marian Neacșu a fost vocea Partidului Social Democrat, atunci când a anunțat depunerea moțiunii de cenzură pentru demiterea fostului premier.

„Domnul Neacșu este un om care înțelege administrație și înțelege legislație și funcționarea statului la superlativ (…). Acum știu că mulți or să se supere pe mine, dar e foarte competent, ăsta e adevărul. A fost un om pe care nu l-am auzit spunând vreo prostie. Domnul Neacșu era partea profesionistă”, a declarat Ioana Dogioiu.

Marian Neacșu va coordona 12 ministere și va aviza proiectele cu impact bugetar

Miercuri, 18 noiembrie, Luca Niculescu a stabilit noi atribuții pentru vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, care va asigura coordonarea funcțională a 12 ministere și structuri guvernamentale și va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de ministere.

Decizia nr. 463 a fost publicată în Monitorul Oficial și stabilește rolul vicepremierului în coordonarea activității guvernamentale.