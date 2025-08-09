Inundații în Nord, pârjol în Sud. Seceta cumplită a „OMORÂT” fântânile din Apele Vii, Dolj

În timp ce unele regiuni ale României poartă încă urmele inundațiilor, altele se confruntă cu altă față extremelor. Seceta devenită rutină în comuna Apele Vii, Dolj, din sudul țării. Fântânile zac goale, iar ironia mare este că există și o rețea publică de apă care, a rămas și ea fără viață.

În comuna Apele Vii din Dolj n-a mai plouat zdravăn din primăvară, astfel că apa din puțuri a coborât sub nivelul la care mai poate fi scoasă cu găleata.

Nu mai e apă de o lună, nu o mai am în fântână nici o jumătate de găleată. Și ne descurcăm foarte greu. Foarte greu s-a uscat totul în grădină. Am muncit toată primăvara până acum o lună și nu luăm nimic, reclamă un sătean

În unele gospodării fântânile fie sunt complet goale de săptămâni întregi, fie mai au doar apă tulbure amestecată cu mâl. Multe fântâni au secat în funcție de adâncimea la care a fost săpate, de zona unde se află, de altitudine au secat numai au gram de apă. Astfel unii săteni și-au improvizat mecanisme prin care să scoată apa de la adâncime mai mare. Alții în schimb au renunțat să mai ude culturile din grădini și cer apă pentru băut de la vecini.

Chiar dacă unele regiuni au fost marcate de vijelii și ploi cu grindină, cantitatea de apă stocată în pământ nu a fost suficientă pentru a reduce seceta pedologică.

