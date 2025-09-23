INVESTIȚIE marca Bolojan în 2023: 200.000 de euro de la CJ Bihor, plus Primăria Oradea, pentru un parc și un havuz în comuna Băcioi, Republica Moldova

200.000 de euro de la CJ Bihor, plus primăria Oradea, pentru un parc și un havuz în comuna Băcioi, Republica Moldova. Este o investiție marca Bolojan în anul 2023, atunci când premierul de astăzi al României nu se temea de „apocalipsa” austerității pe care o clamează în timpul mandatului de la Palatul Victoria. La evenimentul din 2023 au fost prezenți invitați din conducerea de vârf a Republicii Moldova, partenerii din România, oficiali și reprezentanți ai autorităților publice din ambele țări.

Astăzi, la puțin peste 100 de zile de când tandemul Nicușor – Bolojan conduce România, premierul îi trimite cu nonșalanță pe angajaţii de la stat – care ar urma să fie concediaţi prin reformele fiscal-bugetare care vizează administraţia publică – în mediul privat, acolo unde susține că sunt „locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit.”



Succes total în comuna Băcioi. 200.000 de euro pentru un parc și un havuz

Comunicatul transmis în 2023 de către Primăria și Consiliul Local al comunei Băcioi anunță evenimentul ca fiind un succes total.

„Inaugurarea Parcului Public cu teatru de vară și havuz din comuna Băcioi a avut loc cu succes. (…) Mulțumim Guvernului și Președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru încurajarea primăriilor în implementarea de proiecte de dezvoltare locală.

Ne bucurăm că am fost selectați pentru finanțare în cadrul concursului de proiecte „Satul European”, care este un sprijin real pentru comunitățile locale, în special pentru acele primării care nu au bugete generoase, dar care doresc să implementeze proiecte cu impact major asupra vieții locuitorilor.”

Ilie Bolojan era mai darnic în 2023

Reamintim că Ilie Bolojan a fost ales de două ori consecutiv președintele Consiliului Județean Bihor. A fost primar al municipiului Oradea timp de trei mandate, în perioada 2008-2020. Ilie Bolojan şi-a dat demisia din funcția de preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor, cu începere de la 1 ianuarie 2025, ca urmare a câştigării unui mandat de senator.

La scurt timp de la acest moment, a devenit Președintele interimar al Partidului Național Liberal și acum premier al României.

Potrivit sursei citate, „formula de finanțare aplicată pentru acest proiect, în valoare totală de 17.876.819,39 lei (inclusiv TVA), a constat în atragerea de mijloace financiare din surse variate:

Bugetul Local al Primăriei comunei Băcioi a alocat 10.013.664,40 lei (cca 50% din valoarea totală a proiectului). Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală a contribuit cu 4 milioane de lei prin concursul de proiecte „Satul European”, reprezentând cca 25% din valoarea totală a proiectului.

Partenerii de dezvoltare din România, Consiliul Județean Bihor și Primăria Municipiului Oradea, au alocat aproximativ 200.000 de euro (echivalentul a 3.863.160,00 lei), adică cca 25% din valoarea totală a proiectului.”

